El Lleida Esportiu pateix però suma una victoria vital a Andratx (2-3)

El partit ha començat amb un gol al primer minut de joc de Juan Agüero, un gol que ha agafat a tothom desprevingut, però que ha donat un avantatge important als blaus, que han seguit dominant el joc sense masses patiments en una primera part molt plana i gairebé sense ocasions.

La segona part ha començat gairebé igual que la primera, ja que Agüero ha tornat a trobar el gol passats només cinc minuts (0-2). Tanmateix, el gol de l'argentí s'ha vist seguit d'un gol de l'Andratx en un servei de córner, que ha servit per retallar distàncies (1-2).

Poc després, al minut 70, Mateo ha posat el tercer gol al marcador per part del Lleida després d'una acció individual (1-3), però la tranquil·litat ha durat ben poc pel Lleida, ja que segons després Flaqué ha tornat a marcar a la sortida d'un córner per establir el 2-3 que seria definitiu, però que el conjunt de Viadero ha patit de valent per guardar.

Amb els tres punts, el Lleida puja a la segona plaça i s'apropa a dos punts del líder, el Badalona Futur, a l'espera que tots els seus rivals juguin aquest diumenge. La setmana que ve rebrà a la Penya Independent diumenge que ve a les 12 del migdia.