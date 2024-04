L'AEM goleja el Pardinyes B i s'acosta al liderat

El Pardinyes B es va veure clarament superat per un AEM que va golejar a la segona meitat (1-6). El partit va començar amb una diana de l’AEM pràcticament en la primera jugada (0-1). A partir d’allà, el Pardinyes B va intentar empatar, però no va estar encertat de cara a porteria. En l’última jugada abans d’arribar el descans, els visitants van fer el 0-2.Tot just començar la segona meitat, l’AEM va fer el gol de la tranquil·litat (0-3), amb el qual el Pardinyes B va abaixar els braços. A partir d’allà, els visitants van aconseguir ampliar el marcador fins arribar a l’1-6 definitiu. Amb la victòria, l’AEM se situa en quarta posició a només tres punts del liderat.