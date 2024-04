Prenen aire

detail.info.publicated Dani Tejedor detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa es va emportar un sofert i polèmic triomf davant del Reus Reddis, gràcies a un gol en el minut 76 de Lamin, que va aprofitar un error defensiu per a otogar al seu equip tres punts vitals que li permeten obrir una bretxa de cinc punts respecte a la zona de descens, que marca la Rapitenca amb 29 i amb l’enfrontament entre ambdós pendent d’acabar després de la suspensió del duel de la setmana passada a la Ràpita per insults a l’àrbitre.

El Reus se’n va anar molt descontent amb l’actuació arbitral, perquè va reclamar un penal per mans i va veure com l’àrbitre li anul·lava fins a tres gols, l’últim dels quals en el temps afegit per un fora de joc molt dubtós.El partit va començar controlat pel conjunt del Pla d’Urgell, amb domini de pilota fins que als cinc minuts Toivonen, davanter del Reus Reddis, va empènyer la pilota a la xarxa en una centrada lateral, però el gol va ser anul·lat pel col·legiat, ja que el davanter finlandès va controlar l’esfèric amb la mà. Després d’aquesta acció, l’equip visitant va millorar i va trobar un filó per la banda dreta a través de Serrano. Les seues constants internades portaven de cap un Mollerussa que encara tenia l’ensurt al cos. Una va acabar amb una passada enrere de Toivonen a l’àrea que va impactar en el braç d’Ars, que estava d’esquena, per la qual cosa l’àrbitre va considerar que no havia d’assenyalar penal.A partir de l’equador de la primera part, el Mollerussa es va desfer del domini visitant i va començar a avançar línies, trobant així Sauret, que va ser qui va generar més perill, encara que va veure la cinquena groga i es perdrà el pròxim partit. En una acció peculiar, va enviar una pilota al travesser, i en dos ocasions més des de fora de l’àrea va estar a punt de marcar.En una altra gran acció de Serrano just abans del descans, Toivonen va fallar davant de porta a l’àrea petita, enviant la pilota per sobre de la porteria de Buetas, que va sumar una nova porteria a zero i encadena 255 minuts sense encaixar gol.A la segona meitat, el guió va ser diferent, gairebé sense arribades a les àrees. Tanmateix, en el 76 va arribar la jugada que va canviar el rumb del partit. Putxi va centrar una pilota a l’àrea molt bombada i que ni la defensa ni el porter no van anar a rebutjar. Es va adonar d’això Lamin, que va ser el més llest de la classe, va posar la cama, i va convertir una jugada que semblava inofensiva en l’1-0, després que la pilota li impactés al genoll.Els minuts finals van ser de setge i de protestes del Reus, per l’anul·lació de dos gols per fora de joc de Xavi. El primer, després d’un rebuig de Buetas a xut de Ricardo i el segon, molt més dubtós, en una passada a l’espai que va rematar al primer toc al fons de la xarxa. Els darrers minuts van ser d’autèntic sofriment per al Mollerussa, que va guardar un botí importantíssim que li permet fer un gran pas cap a la salvació.

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, va qualificar els tres punts com a “molt importants, perquè no suposen res, però ens atansen a l’objectiu i també serveixen perquè l’equip vegi els fruits del treball ben fet”.

El tècnic lleidatà també va valorar la capacitat de l’equip per emportar-se un altre triomf per la mínima: “Tenim moltes victòries per 1-0. Concedim poc, intentem aprofitar alguna transició i la pilota aturada, com avui en un servei de banda”. Per a Cortés, es va produir “el guió de partit que volíem”, encara que va reconèixer que “ens ha passat pel cap donar el punt per bo quan ha arribat el gol”. A més, també va destacar que “he sentit que estàvem en una olla de pressió, s’ha vist una conjunció amb la grada molt gran”.Cortés també es va mostrar comprensiu amb les protestes del rival, però va sentenciar que “ningú baixa ni puja pels àrbitres, ni per sort, això sempre s’iguala, ells estaran en desacord com altres dies ho hem estat nosaltres”.A més, també va deixar clar que l’objectiu de l’equip és “fer el màxim de punts possibles per salvar-te al maig” i no dependre dels possibles descensos compensats. “Hem d’anar partit a partit, per ser al més amunt possible a la taula”, va concloure l’entrenador del Mollerussa.

L’Atlètic Lleida es manté quart

L’Atlètic Lleida va retenir la quarta plaça que va aconseguir dissabte després de golejar la Guineueta (1-4), després de la derrota d’ahir del Figueres al camp del Valls (2-1). Així, l’equip de Xavi Bartolo té un punt de marge respecte al Figueres i dos sobre el Valls, que és sisè i tanca el play-off. El primer equip que no jugaria la promoció és l’Horta, a tres punts dels lleidatans.