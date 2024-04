A un pas de la semifinal!

Amb un doblet de Raphinha i una diana de Christensen, que va suposar la remuntada, el Barcelona va assaltar el Parc dels Prínceps (2-3), el bastió d’un desdibuixat Kylian Mbappé, i va fer un gran pas per classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Campions. Els de Xavi Hernández van tornar ahir a ser grans a Europa, van conquerir París, van mostrar una prestació d’alta volada i, amb molta personalitat i fortalesa defensiva, van domesticar un PSG que va tenir dos minuts brillants al principi de la segona part que a punt van estar de frustrar la victòria blaugrana. Però va reaccionar bé el Barcelona i es va endur un triomf que deixa en 27 la ratxa de partits sense derrota dels de Luis Enrique, mentre que eleva a dotze els de Xavi, que no perd des que va anunciar el final de la seua aventura a la banqueta blaugrana quan acabi aquesta temporada. En un duel presenciat per Ronaldinho, el jugador que va vestir les dos samarretes, que els aficionats locals van presentar amb música de la Guerra de les Galàxies, van ser els barcelonistes els que van derrotar l’imperi qatarià. El PSG va donar les primeres urpades i va sortir a aclaparar un Barcelona que no va perdre la cara i es va assentar en la força defensiva que li confereix Cubarsí. Els francesos buscaven a la desesperada un Mbappé que, una vegada i una altra, es va estavellar contra Koundé, que va aconseguir assecar l’estrella parisenca, que amb prou feines va crear perill. El Barcelona va tirar de paciència i ofici, esperant que acabés el ruixat que va desaparèixer a mesura que Frenkie de Jong aconseguia el centre del camp i connectava amb un Raphinha estel·lar. El brasiler va avisar al minut 6 que tenia previst posar en un compromís el seu compatriota Marquinhos. Per l’altre costat, Lamine Yamal, que als seus 16 anys es va convertir en el més jove a jugar uns quarts de final de Champions, va tenir més dificultats davant de Nuno Mendes que, fins i tot, el va obligar a multiplicar-se en tasques defensives per una banda en la qual també rondava Mbappé. Però el jove del planter va demostrar que el seu nom ja pesa i que quan té la pilota fa recular les defenses rivals.

El segon toc d’atenció va arribar en un córner de Gündogan que Lewandowski va rematar de cap, superant una mala sortida de Donnarumma, però que Nuno Mendes va treure sota pals. Va ser un preludi del que va succeir al 37, quan una combinació entre el veterà polonès i Lamine Yamal, que amb l’exterior del peu va col·locar la pilota a mitja altura, als peus de Raphinha, que va ajustar el tret a la xarxa per firmar el 0-1 i el seu primer gol europeu. El gol va mostrar les carències defensives del conjunt de Luis Enrique. El tècnic asturià va moure la banqueta al descans i amb Barcola va tornar al partit en bloc, sorprenent un Barça que en dos minuts va tirar la renda per la borda. Dembelé, el jugador que aquest estiu va decidir canviar Barcelona per París, va marcar en una bona jugada que va agafar adormida la defensa per fer l’1-1. Dos minuts més tard Vitinha va perforar amb sorprenent facilitat les línies barcelonistes i va marcar el 2-1. Xavi va posar Pedri, que, a la primera pilota que va tocar, es va inventar una passada màgica perquè Raphinha batés Donnarumma (2-2). El Barça, aquesta vegada, va saber reaccionar davant de l’adversitat. L’empat també va equilibrar els ànims, tot i que el PSG, liderat per Vitinha arran de la incompareixença de Mbappé, va semblar més llançat a l’atac i Dembelé va estavellar una pilota al travesser al 75, però dos més tard, en un servei de córner, els francesos van desajustar la defensa i Christensen, que acabava de substituir De Jong, va marcar el 2-3 que donava el triomf al Barça i l’atansa a les semifinals. La mala notícia per al Barça és que Sergi Roberto i Christensen van veure groga i no jugaran la tornada per sanció.

L’entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, va dir després del partit que “soc un barcelonista més, orgullós i content. Però estem a meitat de la pel·lícula. Tenim una gran victòria a Europa, que feia anys que no succeïa, però això no ha acabat i tenim un partit molt important dimarts a Barcelona”.

Per a Xavi continua sent favorit el PSG. “Ells han fet un gran partit. L’hem minimitzat perquè hem estat solidaris i hem tallat moltes passades. És una gran victòria contra un dels millors equips del món”, va afegir.“Els jugadors s’ho creuen, jugant així tindrem possibilitats de passar però no hi ha res fet. És moment de sentir-se orgullós però serà molt difícil a Barcelona. Però ha estat un gran partit per poder dir que el Barça és viu.” “Venim d’anys molt difícils per al Barça a Europa i aquesta victòria demostra que el Barça continua viu. Hem guanyat un senyor equip.”Pedri va defensar la continuïtat de Xavi: “Sempre hem estat amb el míster a mort i mentre estigui amb nosaltres serà així, esperem que siguin molts dies. Ell es va criar al Barça i intentem defensar el club com ell va fer com a jugador. Tant de bo s’ho repensi, Xavi, i s’estigui molt de temps.”

Lamine Yamal, el més jove a jugar quarts

Lamine Yamal, de 16 anys, es va convertir ahir en el jugador més jove a disputar els quarts de final de la Lliga de Campions. El jove de la Masia va ser titular en el duel d’anada al Parc dels Prínceps de la capital francesa. Lamine té 16 anys i 272 dies, de manera que supera el francès del Lió Rayan Cherki, que va disputar els quarts el 2020 amb 17 anys.

Boicot a Movistar+ per un comentari ofensiu

El Barcelona i el PSG no van atendre les preguntes de Movistar+ després del partit, en protesta per un comentari ofensiu cap a Lamine Yamal. Durant la prèvia del partit, l’exjugador de l’Atlètic Germán Mono Burgos va assegurar “si no li va bé acaba en un semàfor” mentre apareixia en pantalla una seqüència de Yamal fent tocs durant l’escalfament, la qual cosa va ofendre els dos equips.