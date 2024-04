Adeu amb bon sabor

detail.info.publicated VÍCTOR PARACUELLOS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Victòria molt treballada del Robles Força Lleida en l’últim duel de la temporada (63-59). Les locals rebien un Ibaizabal ficat de ple en la lluita per la salvació, mentre que les de Rubén Petrus, tècnic local, ja estaven salvades des de feia diverses jornades.

El matx va començar amb un Lleida molt passiu, i amb un cinc inicial bastant canviat, donant entrada a Cristina Peña i Laura Gil. Les visitants, per la seua part, van sortir amb tot, sabent que un triomf seu deixava molt encarrilada la salvació. El primer quart va acabar amb clar domini visitant (13-20).En el segon quart, el Robles es va posar la roba de feina i va començar a sumar cistelles, a través de la sempre productiva Aya Traoré, que una vegada més va ser la màxima anotadora. Al descans es va arribar amb el marcador molt ajustat (32-33).En el tercer quart, les locals van mantenir el bon ritme i continuaven anotant cistelles senzilles, mentre que a l’Ibaizabal li començaven a entrar els nervis. A l’últim quart es va arribar amb lleuger avantatge local en l’electrònic (51-47). L’últim parcial va ser un tràmit en el qual no va passar gran cosa i es va acabar el partit (63-59).Petrus, tècnic local, va dir després del duel: “Hem pogut acabar la festa amb una bona victòria. Em quedo amb el meravellós grup que he tingut, i que hem lluitat tots els partits contra els de dalt.” Cristina Peña va disputar el seu últim encontre amb la samarreta del Robles Força Lleida, ja que es retira del bàsquet.