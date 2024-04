Duel amb el sabor de les grans cites

detail.info.publicated Sergi Caufapé detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida rep avui (12.30) al Barris Nord l’Alacant, en un duel d’alta volada, ja que es tracta d’un dels equips amb què pot creuar-se en el play-off d’ascens a la Lliga ACB. El conjunt de Gerard Encuentra esgotarà les seues molt escasses opcions de pujar directament, una cosa que està en mans del Corunya, però el partit davant dels alacantins servirà per fer un pas més cap al factor pista favorable en les eliminatòries. Malgrat guanyar 9 dels seus últims 10 compromisos, l’ICG Força Lleida ha de segellar encara aquest privilegi, que és caríssim a causa de la igualtat a la LEB Or, especialment a la part més alta. En aquest sentit, Encuentra va donar un valor especial al matx d’avui. “Atesa la situació classificatòria i el seu nivell, és un partit més complicat encara, en un horari poc habitual i venint de jugar entre setmana. Haurem d’estar molt bé. Sumar ens donaria un gran impuls per afrontar els últims partits. En cas de guanyar, deixaríem enrere un altre rival que busca estar en la lluita pel factor pista. Serà un partit molt dur perquè el rival està jugant molt bé i són, juntament amb nosaltres, una de les millors defenses de la Lliga”, va manifestar el tècnic de l’ICG Força Lleida. De fet, els lleidatans lideren el rànquing defensiu amb 74,83 punts encaixats per encontre, mentre que l’Alacant és tercer (75,62), tan sols darrere del Menorca (74,96).

L’equip bordeus buscarà avui el cinquè triomf consecutiu, la mateixa xifra com a local, i igualar les 22 victòries amb què va acabar la fase regular de la temporada 2021-22, un nou rècord per a un equip que manté el dubte de Hasbrouck, que no va jugar l’últim compromís a la pista del Betis. En canvi, l’Alacant sí que podrà comptar amb tots els seus efectius. L’entrenador dels valencians, Antonio Pérez, va manifestar que “és la pista més difícil per jugar, per com apreten, pel nombre d’espectadors que hi van, per potser l’agressivitat que hi posen a l’hora d’animar. És una bona pedra de toc i, igual que nosaltres, té la millor defensa de la Lliga, que porta un balanç increïble”. A més, l’entrenador ferrolà va dir que “és un equip molt dur, que porta el criteri arbitral al límit, per la qual cosa haurem de saber gestionar aquestes situacions”. Els alacantins, que estan tres triomfs darrere a la classificació, acumulen un balanç de 6-8 lluny del seu pavelló, on sumen tres derrotes seguides (Oviedo, Tizona i Fuenlabrada) a domicili, mentre que dimecres van superar l’Ourense (91-82).