Impugnen el nom Lleida Esportiu i el club el canviarà per evitar litigis: aquesta és la proposta

El Lleida Esportiu va sotmetre ahir a l’opinió de les penyes la seua proposta de canviar la denominació comercial del club de l’actual a Lleida CF. Al document facilitat a les penyes, l’entitat blava explica que el registre de la marca Lleida Esportiu està actualment impugnada per una tercera persona, per la qual cosa “no pot ser utilitzada pel club des d’un punt de vista legal i el seu ús podria comportar una possible reclamació per danys i perjudicis contra el club”.

El nom comercial actual estava registrat com a marca a l’Oficina de Patents i Marques per Albert Esteve fins a l’octubre del 2023, quan va caducar el registre. Llavors, el club va sol·licitar que la marca quedés registrada a favor seu, però una tercera persona va impugnar l’esmentada sol·licitud al considerar que una empresa de la seua titularitat tenia un nom similar.

El club va explicar al document que “el procés d’impugnació està en tràmit, perquè el club ha presentat recurs, però la resolució final pot tardar entre dos i tres anys”.Així, la situació de la marca Lleida Esportiu (el nom comercial del club la denominació oficial del qual és Lleida Ponent Club de Futbol) està en procés judicial, però l’entitat proposa el canvi de denominació per “estalviar recursos econòmics i humans al club”, deixant enrere el procés judicial “per defensar la marca”.

A més, l’entitat, per una altra banda, també va justificar la seua proposta en el fet d’impulsar “un canvi d’etapa”. “Deixem enrere l’Esportiu, amb les connotacions negatives que aquesta denominació ha tingut en els últims anys i arranquem una nova etapa com a Lleida”, afegia la proposta escrita del club, que culminava amb la reflexió: “Els canvis de vegades són difícils, o costa assumir-los, però en aquest cas creiem que és per girar full i avançar cap a un futur millor i un club diferent, però mantenint l’essència de la millor UE Lleida.”

Segons fonts consultades per SEGRE, la decisió definitiva no s’hauria de demorar, perquè ben aviat ha de començar el disseny de les samarretes de la temporada que ve.