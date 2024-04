El Borges venç amb un hat-trick de Casals

El Borges va vèncer el Castellar (3-1) en un partit marcat per l’expulsió de Sánchez, del Castellar, en el minut 12 i que deixa els locals en la setena posició amb la salvació gairebé assegurada.

Al minut 12 del primer temps, Sánchez va ser expulsat per tallar una jugada de perill amb la mà. Després de quedar-se en superioritat, els locals van pressionar i en el minut 24 Casals va obrir el marcador (1-0). Tan sols un minut més tard, Casals va tornar a marcar (2-0) i en el 42 va aconseguir vèncer el porter de nou amb una gran vaselina per firmar un hat-trick. Al segon temps no hi va haver ocasions, però al minut 89 Simón va fer el gol de l’honra per als visitants (3-1). Després del partit, el tècnic local, Jordi López Mena, va dir que “amb la salvació gairebé feta, gaudirem del que queda de Lliga”.