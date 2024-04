El CC Terraferma reuneix 120 ciclistes en la seua prova

Amb la participació d’uns 120 ciclistes es va celebrar ahir a Gimenells el segon Critèrium del Club Ciclista Terraferma, prova de categoria Elit i Elit sub-23 i puntuable també per a la Copa Catalana Màster. El circuit tenia sortida i arribada al municipi de Gimenells, passant per Sucs i Raimat. Els ciclistes Elit havien de fer sis voltes per completar 120 quilòmetres, mentre que a la Copa eren quatre voltes.

En la prova gran, denominada Gran Clàssica, la victòria va ser per a Sergey Malnev, de l’equip Maria Feria, amb un temps de 2h:41:17, completant el podi Albert Roca (Team MP Group) i Denis Denisov (PC Baix Ebre). Quant a la Copa Catalana Màster, el triomf va ser per a Oriol Escolano (GR Bikes Grupo el Reloj), seguit de Carlos Lapuerta (ProtourBCN) i Anthony Doyle (Equipier Cycling Team).