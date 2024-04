Passeig de Verstappen

Max Verstappen (Red Bull) es va imposar ahir en el Gran Premi de la Xina, cinquena prova del Mundial de Fórmula 1, i va consolidar el liderat, mentre que Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Aston Martin), que va firmar la volta ràpida, van acabar cinquè i setè, respectivament. D’aquesta manera, Verstappen va sumar el quart triomf del curs i el número 58 de la seua carrera esportiva, que li permet assentar-se al cap de la classificació del Mundial de pilots, tot en un circuit, el de Shanghai, en el qual no es corria des del 2019 i en què va aconseguir assolir la bandera de quadres per primera vegada. A més, el britànic Lando Norris (McLaren), que va aconseguir el segon podi de la temporada per a McLaren, i el mexicà Sergio Checo Pérez (Red Bull) van pujar als altres dos calaixos al davant dels dos Ferrari. Charles Leclerc va ser quart, mentre que Sainz, que va començar la cita setè, va aconseguir acabar al top 5 d’una cursa que es va reiniciar tres vegades. Alonso, que va partir des de la tercera plaça gràcies a la seua estratosfèrica volta a la Q3, es va situar segon tot just apagar-se els semàfors després de superar Pérez, malgrat que cinc voltes després va tornar a cedir. La degradació dels pneumàtics va llastar la seua actuació i el va obligar, després de passar per boxs, a remuntar llocs en el tram final per ser setè, malgrat que es va acomiadar amb la volta ràpida, la primera per a ell des de Zandvoort 2023. No hi va haver sobresalts en el traçat de Shanghai, on Mad Max va arrasar de principi a final, i només l’avançament d’Alonso a Checo per l’exterior en una sortida en la qual Sainz va baixar dos posicions va oferir una mica d’emoció. Sergio Pérez va recuperar el seu lloc amb una passada a l’asturià en la volta 5, però el seu company d’equip ja s’havia despenjat. Norris també va donar bon compte de l’asturià dos girs després, que després del primer pas per boxes per vestir el compost dur va caure fins al novè lloc, encara que el ball de posicions seguia sobre l’asfalt. Norris es va refermar a la tercera plaça i Fernando Alonso era quart. El cotxe de seguretat provocat per l’avaria al monoplaça de Valtteri Bottas (Kick Sauber) va permetre a la majoria dels pilots canviar pneumàtics per no tornar a aturar-se i el pilot asturià va baixar fins a la sisena plaça, amb Leclerc i Pérez sobrepassant-lo. En el rellançament de la cursa, un toc entre Kevin Magnussen (Haas) i Tsunoda (RB), així com l’incident protagonitzat per Lance Stroll (Aston Martin), carregant-se l’australià Daniel Ricciardo (RB) abans de la segona resortida, van trastocar el ritme de la prova. La goma tova de Fernando Alonso va començar a caure i l’asturià es va veure obligat a realitzar un nou pit stop. El pilot d’Aston Martin va sortir a pista dotzè i va haver de remuntar posicions. Pel camí va deixar Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine), Nico Hülkenberg (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes) i Oscar Piastri (McLaren) per ser setè.