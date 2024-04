Laporta reclama la repetició del clàssic

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va assegurar que el club demanarà totes les imatges i àudios disponibles de l’acció del gol fantasma de Lamine Yamal que no va pujar al marcador del clàssic de diumenge al Bernabéu (3-2) i va afirmar que demanaran repetir el matx si conclouen que el gol és vàlid davant del que va qualificar d’“indefensió”. “Si es confirma que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit, tal com ha ocorregut en algun encontre d’àmbit europeu com a conseqüència d’un error”, va assegurar Joan Laporta.

“A més, vull subratllar que, malgrat que ens centrarem en aquesta jugada, també estem en desacord amb diverses accions que es van produir en el transcurs del partit i que, podent ser consultades en el VAR, no es va donar aquesta eina per part de l’àrbitre incomprensiblement”, va denunciar en declaracions el club.La Federació Espanyola va dir que no facilitarà la “totalitat d’imatges i àudios” que demana Laporta. Sí que va fer públics àudios en els quals es recull que el col·legiat César Soto Grado, que va dirigir el clàssic amb Sánchez Martínez en el VAR, no va donar gol al no tenir “cap evidència que la pilota hagi entrat”. “Per a mi no entra del tot, és córner. Revisarem, César”, va ser la primera conversa del col·legiat del clàssic amb el VAR en el gol fantasma de Yamal. Soto Grado va explicar a Gundogan que “no hi ha tecnologia de gol, esperem el VAR que potser era gol, ok? Estem revisant perquè no hi ha tecnologia de gol”. En els àudios se sent que “estem fent 360 perquè no la tenim. El cos ens està tapant, continuem buscant. No tenim gens de pressa, és una decisió molt important. El millor és esperar”, va comunicar Soto Grado als seus ajudants. “No en tenim més. César, reprendrem amb córner perquè no tenim cap evidència que la pilota hagi entrat”, va ser la resposta definitiva des del VAR.D’altra banda, TV3 va revelar que Xavi podria fer marxa enrere a la seua decisió d’anar-se’n i que des del club cada vegada hi ha més interès que compleixi l’any de contracte que li queda, per la qual cosa es reuniran ben aviat. A més, De Jong té un esquinç de turmell i podria haver-se acabat la temporada per a ell.

La futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí va ser la guanyadora del Premi Laureus 2024 com a Esportista Mundial de l’Any. També va ser reconeguda la selecció femenina espanyola, campiona del món, mentre que la tercera opció a un Oscar de l’Esport, la davantera Salma Paralluelo, va ser superada pel centrecampista anglès del Reial Madrid Jude Bellingham. Els Premis Laureus World Sports són uns guardons anuals que concedeix l’Acadèmia Laureus World Sports als millors esportistes del món pels seus mèrits durant l’any anterior, tant de forma individual com col·lectiva.

La centrecampista del FC Barcelona i de la selecció estava nominada per primera vegada per a un Premi Laureus i va confirmar el seu favoritisme després d’un 2023 farcit d’èxits individuals i col·lectius, ja que al seu títol de campiona del món amb la selecció va afegir la seua segona Lliga de Campions amb el FC Barcelona, la Pilota d’Or, el The Best, el premi a la Millor Jugadora UEFA i els reconeixements d’MVP tant del Mundial com de la Champions.La de Sant Pere de Ribes es va convertir en la primera esportista espanyola a guanyar un Laureus després de superar en la votació rivals com la jamaicana Sherica Jackson, campiona del món dels 200 m, la keniana Faith Kipyegon, primera dona a guanyar el doblet de 1.500 i 5.000 m en els Mundials, la nord-americana Sha’Carri Richardson, or mundial en 100 m i el relleu 4x100, la tenista polonesa Iga Swiatek, actual número u del món, i l’esquiadora nord-americana Mikkaela Shiffrin, líder de tots els temps en victòries de la Copa del Món d’Esquí Alpí.D’altra banda, el premi a Esportista Mundial de l’Any en categoria masculina va ser per al tenista Novak Djokovic i el d’Equip Mundial de l’Any, la ja esmentada selecció espanyola femenina de futbol.Quant a la resta de premiats, van ser Jude Bellingham a la Revelació de l’Any; la gimnasta Simone Biles al Millor Retorn Mundial de l’Any; la tenista en cadira de rodes Diede de Groot, a l’Esportista amb Discapacitat; la skater Arisa Trew com a Esportista Mundial d’Acció, i la Fundació Rafa Nadal a la millor institució solidària.