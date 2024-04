Lleida acollirà set finals dels Jocs Esportius Escolars

De les 24 Finals Nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) 2023-24, set tenen seu aquest any a les comarques lleidatanes i hi participaran més de 1.800 nens i joves, d’entre 8 i 17 anys, de tota la geografia catalana. La presentació d’aquestes Finals Nacionals a Lleida va tenir lloc ahir amb la presència de Jaume Domingo, president de la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya); Lourdes Ravetllat, representant territorial de l’Esport; Jackson Quiñónez, regidor d’Esports de la Paeria; Jaume Sanuy, president del Consell Esportiu del Segrià, i les representants del Lleida Handbol i el Club Gimnàstic Lleida, Rocío Ruiz i Imma Escuer, respectivament.

De les set finals, la d’esquí alpí ja es va celebrar al gener a l’estació d’Espot. Les altres sis, totes al juny, seran les de gimnàstica artística i handbol a Lleida ciutat, la de patinatge artístic modalitat xous a la Seu d’Urgell, la de BTT a Juneda, la d’atletisme en pista a Arbeca i la de tenis taula a les Borges Blanques.

A més, en algunes hi haurà per primera vegada participació d’adults, sobretot de pares i mares. Jaume Domingo va assenyalar en aquest sentit que “si volem un país just i on tothom visqui amb dignitat, també hem de tenir un esport digne i per a tothom, no només per a aquells que tinguin capacitats esportives de rendiment”. “Aquest és el compromís dels consells esportius: un esport popular sense discriminacions de cap mena”, va subratllar Domingo. El president de la UCEC va voler felicitar els dotze consells esportius lleidatans, dels 43 que hi ha a tot Catalunya, i va destacar que “és un territori complicat amb molta extensió i poca població, però un exemple clar de com fer efectiu el dret que tothom pugui practicar esport”.Lourdes Ravetllat va incidir en la tasca que fan els consells esportius i va destacar que la Generalitat ja els havia abonat al març el 80 per cent dels ajuts, una cosa que mai havia ocorregut. Jackson Quiñónez va valorar “descentralitzar les coses i portar-les a Lleida i altres poblacions més petites”. “A la Paeria estem per construir ponts”, va afirmar amb referència als consells.