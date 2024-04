Victòria i salvació virtual

detail.info.publicated Dani Tejedor detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va tancar ahir amb una victòria per 0-1, que val la permanència virtual a Tercera RFEF, el partit que es va iniciar el 29 de març al camp de la Rapitenca i que va ser suspès en el minut 74, amb 0-0 en el marcador, pels insults que va rebre el triplet arbitral des de la grada. En els 16 minuts que quedaven per jugar-se, el Mollerussa va aconseguir un excel·lent 0-1, gràcies a un gol de Moró Sidibé als 80 minuts, que deixa l’equip amb 41 punts, amb 9 d’avantatge sobre el descens, quan només en queden 12 en joc.

El Comitè va decidir que s’havia de reprendre ahir tal com estaven les coses en el moment de la suspensió. Així, el joc es va tornar a posar en marxa amb un córner a favor del Mollerussa. Els jugadors que ja havien estat substituïts no podien jugar, la resta podien ser alineats. Cortés va repetir el mateix onze que feia tres dies havia guanyat el Girona B 1-0 al Municipal.La Rapitenca, en posicions de descens, va sortir a mossegar i va deixar clar en els primers instants que per a res es conformaria amb el 0-0. El conjunt tarragoní va plantejar els 16 minuts com un constant bombardeig a la defensa de cinc dels del Pla, que va ser excel·lent, igual que el porter Buetas, que ja acumula 450 minuts consecutius sense rebre gol. Als cinc minuts de la represa, al 80, va arribar el gol de la victòria. Sauret va contactar amb Sidibé, que va baixar la pilota amb el pit per deixar-la de cara a Guillem, que va arrancar salvant la defensa i va materialitzar una passada precisa a l’esquena d’Escudero, que es va veure sorprès per l’aparició de Sidibé, que es va endur la pilota amb un control que alhora va servir de barret sobre el porter de la Rapitenca. La pilota va acabar entrant per la part alta del marc després de botar a terra. A partir de llavors, encara més precipitació dels locals, donant espais als contraatacs visitants. El Mollerussa va disposar de dos trets més de Sidibé per ampliar la diferència. Això no va ocórrer, però el treball ja estava fet i tan sols va haver de mantenir a ratlla els atacs de la Rapitenca. El Mollerussa, amb aquesta victòria, es col·loca vuitè a la taula, nou punts per sobre del descens i, qui ho anava a dir, a tan sols tres del play-off d’ascens. Dissabte visita l’Escala.

Jordi Cortés: “Ens hem hagut de defensar amb dents i ungles”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, va assegurar que una victòria així era “el millor dels desenllaços possibles”. “Ens hem hagut de defensar amb dents i ungles, l’equip ha continuat demostrant la solidesa i la contundència que ve mostrant en els últims partits”, va afegir.Una de les coses que més el preocupava era la preparació del matx: “Tot ha estat molt estrany, l’important era preparar mentalment l’equip per a una situació com aquesta”. Cortés tenia clar el pla de joc per a l’estrant enfrontament: “Sabíem que s’abocarien i que la nostra via era buscar els espais.” Per al tècnic, “la salvació ja és virtual i amb això hem de conformar-nos, però aquest equip ara en vol més i, després de 41 punts, ara en volem 44 i 47. Somiar és gratis”, va destacar.