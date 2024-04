Àlex Márquez doblega el seu germà Marc

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) ha doblegat el seu germà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que havia estat el dominador de la tanda, en el tram final de la primera sessió lliure del Gran Premi d’Espanya de MotoGP.

Durant gairebé tota la tanda, la referència per als pilots de MotoGP ha estat Marc Márquez, però en les seues voltes finals i 'ajudat’ per la decisió de muntar el pneumàtic tou posterior, Àlex Márquez s’ha enfilat a la primera posició amb mig segon d’avantatge sobre el seu germà Marc i sobre el vencedor de 'tot’ a Austin (Estats Units), l’espanyol Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).

Ja en la tercera volta Marc Márquez ha tret el cap a dalt de tot de la taula, seguit pel seu germà, però en realitat encara molt lluny dels temps de referència de la categoria, als quals després de la volta es van anar atansant els principals pilots de la categoria.

Marc ha encadenat fins tres voltes ràpides consecutives que l'han portat fins al 1:37.376 en el seu cinquè gir, a una mica més d’un segon del rècord del circuit, 1:36.170 que ostenta des de 2022 l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), i en la nou fins 1:37.137.

El francès Johann Zarco (Honda RC 213 V) ha estat la primera víctima de la sessió, al caure al revolt vuit després de perdre l’adherència al tren davanter de la seua moto, si bé el doble campió del món de Moto2 no ha patit cap tipus de dany físic.

No ha estat l’única víctima de la sessió, ja que minuts més tard qui va acabar per terra va anar l’espanyol Augusto Fernández (Gas Gas RC 16) al revolt dos, com el francès sense danys físics de consideració i tampoc en la seua moto, amb la qual va poder arribar fins el seu taller sense perdre gaire temps.

Ja en el tram final els pilots han començat a prémer l'accelerador al màxim en els seus 'time attack' i el primer en aconseguir un bon registre ha estat Àlex Márquez (1:36.630), qui ha superat en més de mig segon el temps del seu germà Marc i el de Maverick Viñales, que van ser els qui van copar les tres primeres posicions de MotoGP.

De fet, Àlex Márquez, que va muntar el pneumàtic tou posterior, ha estat l’únic pilot que ha rodat en aquell segon (36), mentre que per darrere Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) s'ha atansat al trio capdavanter, amb l’italià Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) a la cinquena plaça, davant del seu compatriota Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) i del provador del fabricant austríac KTM, l’espanyol Dani Pedrosa.

El líder del mundial, Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) ha acabat en una discreta novena posició, per davant de Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) i amb el campió del món 'Pecco' Bagnaia, en la dotzena posició.