Tàrrega presenta la Mitja Marató i la cursa de 10 quilòmetres

Tàrrega acollirà el proper diumenge 5 de maig la vint-i-tresena edició de la Mitja Marató i la cursa de 10 quilòmetres, organitzada pel Club Atletisme 100x100 Fondistes en col·laboració amb l’ajuntament de la localitat. Com en les anteriors edicions, la cita espera assolir els 600 inscrits entre les dos proves i també servirà com un dels actes previs de la festa major.

La sortida serà a les 9.00, mantenint l’horari que es va estrenar l’any passat per evitar les hores de més calor, des del Parc Esportiu de Tàrrega, on també serà la meta.

L’organització també manté els dos recorreguts, que combinaran asfalt i camins pels paisatges del voltant de la ciutat. La prova de 10 quilòmetres transcorrerà pel centre de Tàrrega fins a Vilagrassa, mentre que la distància de 21 quilòmetres arribarà a pobles com el Talladell, la Mora i Fonolleres.La principal novetat d’aquesta edició és que l’obsequi per als participants i els voluntaris, més d’un centenar, serà una samarreta running amb l’skyline de Tàrrega serigrafiat i un disseny futurista, segons va explicar ahir en la presentació Jordi Cos, membre de la junta de 100x100 Fondistes, que va destacar la intenció de “continuar aplicant elements del paisatge de Tàrrega en els obsequis de les pròximes edicions per reforçar els valors de proximitat i territorialitat”.