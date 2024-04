Nova cita amb la història

El Vila-sana torna a citar-se avui amb la història i afronta a la Corunya la segona presència consecutiva a la Final Four de la WSE Champions League, la màxima competició continental d’hoquei patins. L’objectiu és superar el resultat de l’any passat a Lisboa, quan va quedar subcampió d’Europa al perdre la final davant del Telecable Gijón. En aquesta ocasió ja s’ha cobrat la revenja amb les asturianes, que van eliminar en la ronda de quarts de final, privant-les de defensar el títol. Però les rivals que ha de superar per aconseguir el primer títol de la seua història són també molt fortes. Avui han de fer el primer pas. S’enfronten en les semifinals al Palau de Plegamans (17.00), líder destacat de l’OK Lliga.

El segon bitllet per a la final de demà els el disputen, a les 19.30, el Fraga, que entrena el lleidatà Jordi Capdevila, i l’amfitrió, el Corunya, que compta amb la lleidatana Mar Franci a les seues files.

“Arribar aquí té molt mèrit però en volem una mica més”, explicava el tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, que va afegir que “realment creiem que hem hagut de fer uns passos molt complicats i importants per arribar-hi i ara no ens podem quedar aquí”. “Hem de donar-ho tot en la semifinal per arribar a la final i intentar tornar amb el nostre objectiu [guanyar un títol], que tard o d’hora ha d’arribar”, va dir.Rodero, malgrat la decepció de la setmana anterior a la Copa, en la qual van caure en semifinals per penals contra el Gijón, veu l’equip animat. “Arribem amb moltes ganes després d’una setmana amb molta pausa i molt descans per recuperar-nos de la setmana anterior i anem amb tota la il·lusió per afrontar l’enfrontament amb el Palau i cuidar els detalls”.Va afegir que “veig les jugadores mentalitzades, ens hem d’adaptar a la pista de parquet, que és un hàndicap important, també el viatge.. però hem treballat aquests dies en tots els aspectes i esperem que arribin convençudes del que han de fer”. En aquest sentit, l’equip va portar a terme el seu últim entrenament dijous a l’Onze de Setembre de Lleida, perquè les jugadores fessin un primer treball d’adaptació a la superfície de parquet.

Tant Vila-sana com Palau de Plegamans es coneixen bé, però Rodero va admetre que la Champions és un torneig diferent. “Sobretot és un torneig en el qual esperem que els àrbitres siguin diferents. El Palau és un equipàs, però igual com ho som nosaltres, i jo crec que la diferència estarà en els detalls i la concentració, sobretot en l’inici del partit”.L’expedició tenia previst partir ahir a última hora de la tarda en un vol des de Barcelona i arribar entrada la nit.