Remuntada de play-off

L’Atlètic Lleida va remuntar ahir davant del Lloret (3-1) i va aconseguir establir-se en la cinquena posició de la taula, de manera que consolida les oportunitats d’assolir una plaça de play-off.

En els primers instants del partit, els lleidatans van ser els grans dominadors i en el minut 2 van tenir la primera ocasió amb un tret de Konu, que se’n va anar lleugerament desviat. Amb el pas dels minuts, els visitants també van poder tenir les seues oportunitats i en el 39 Expósito va connectar amb Bande a l’espai i el davanter va enviar la pilota al pal.A la represa, el guió va canviar i en la primera jugada de perill del Lloret Fajardo va obrir el marcador amb un cacau magnífic des de la frontal (0-1). Tot i així, en l’atac posterior, Bipe va centrar una pilota que el porter visitant, Ndow, no va ser capaç d’agafar, i va deixar sol Konu perquè empatés el matx (1-1). Després del gol, els locals haurien pogut capgirar el duel amb una rematada de Youssef que va topar amb el pal. No obstant, el Lloret continuava buscant el gol i al minut 64 una gran jugada d’Expósito va acabar estavellant-se al travesser. Després d’això, els locals van pressionar i al minut 74 Motes va aprofitar un rebuig dins de l’àrea per donar la volta al lluminós (2-1). Finalment, en l’afegit, una pilota llarga va provocar un error entre el porter i un central del Lloret, que va deixar sol Faganda i aquest va sentenciar l’enfrontament (3-1).Després del xoc, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “hem fet un dels partits més complets de la temporada”. “Ara toca centrar-nos en el Rubí per consagrar-nos a la zona alta”, va concloure l’entrenador.