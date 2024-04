Acaricien la permanència

L’Artesa de Segre va fer un pas de gegant al derrotar un estireganyós Júpiter, que no l’hi va posar fàcil. Amb aquest triomf, que és el tercer consecutiu en les últimes jornades, els de la Noguera posen peu i mig a la zona de permanència a falta de tan sols tres partits per al final del campionat.

L’equip de Nil Baró va jugar amb molt ofici i serietat, molt ben col·locat sobre el terreny de joc i dominant el duel durant els primers 75 minuts. En el primer temps només va existir l’equip local, molt seriós en atac, i va arribar a tenir tres ocasions molt clares de gol. La primera en el minut 12, en un potent xut de Sirera en l’execució d’una falta, que va parar el porter del Júpiter. La diana va arribar en el minut 16, en una jugada de contraatac que va agafar el porter visitant molt avançat, i Nico Aires va aprofitar aquesta circumstància per marcar (1-0). En el minut 28, Nsingani va tenir una altra bona ocasió en un bon tret creuat que va obligar Coves a estirar-se per enviar la pilota a córner.El segon temps va començar igual que el primer i al minut 46 Nico Aires va tenir l’ocasió per ampliar l’avantatge en el marcador, però la pilota va sortir fora fregant el pal. En el 48, una altra vegada Nico Aires, de cap, va rematar a les mans del porter una pilota al segon pal després d’una passada de Cisse. La primera ocasió del Júpiter va arribar al 76 quan Monsó va treure una falta directa des de la frontal, que va parar sense problemes Mansilla. Els visitants van intentar l’empat fins al final però l’Artesa, molt segur, va controlar.

L’Alguaire es va imposar al Pirinaica (1-0) amb un gol de Collom aconseguit en una jugada de contraatac en el minut 88. El partit es va mantenir sempre molt equilibrat encara que els visitants sempre van tenir més el domini del joc i més possessió de la pilota. Encara que no hi va haver grans ocasions de perill en cap de les àrees, els d’Edgar Tornero van enviar una pilota al pal a la primera part, que bé hauria pogut significar el primer gol per als de l’Alguaire.

Després de la primera part, que va finalitzar amb l’empat inicial, ja en el segon temps es va mantenir la mateixa tònica de partit, amb els visitants dominant i l’Alguaire buscant ràpides sortides al contraatac, sense que tampoc existissin ocasions ressenyables de gol per a cap dels dos conjunts. En una d’aquestes veloces sortides una bona jugada per la banda dreta va acabar en una centrada a Collom que, arribant des del darrere, va enviar a la xarxa la pilota a falta de dos minuts per al final. Ja en el temps afegit, el Pirinaica va tenir una molt bona ocasió per empatar però Ricart, molt encertat, va aturar la rematada.

L’Artesa de Lleida no va tenir opcions i va caure contra el Martinenc (3-0). Al minut 19, Tejada va obrir el marcador per als seus (1-0). Els locals van continuar dominant i Osorio va marcar el 2-0 en el 36. Abans del descans, Plazuelo va fer el 3-0 per al Martinenc i sentenciava el partit. A la represa, el tècnic de l’Artesa va introduir tres canvis buscant la reacció del seu equip però, ni els canvis, ni l’expulsió del local Tejada en el minut 58 no van canviar la dinàmica del partit i el marcador ja no va variar.