“Estem molt dolguts al tornar a perdre així”

ARNAU VILÀ FONT Creat: Actualitzat:

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, va afirmar que “està clar que no hem merescut perdre, simplement ens ha faltat precisió perquè ho hem intentat tot, però no hem encertat” i va lamentar que “tots aquests partits (davant de rivals directes) els hem perdut igual, sent superiors i mereixent guanyar. Però en el seu primer tret a porteria encaixes el gol i després ja és difícil anar a remolc. Això no va de mèrits sinó de resultats”. Quant a les claus de la derrota, va dir que “el problema d’avui ha estat la imprecisió. Ens hem precipitat en els metres finals i en la creació del joc en camp contrari. Aquesta mala presa de decisions ens ha condemnat. És cert també que ens ha costat molt la creació del joc, ja que nosaltres som un equip molt arribador”.

El tècnic, transparent amb els seus sentiments, va declarar que “estem molt dolguts, sap molt greu perdre així una altra vegada davant d’aquest públic i a més això li sumes que ja no podrem jugar-nos l’ascens directe a Alacant, per la qual cosa em sap greu per partida doble en aquest sentit”.Viadero, a mesura que avançava la roda de premsa, va voler destacar que “malgrat tot continuem vius i firmàvem aquesta situació al principi de temporada”. “L’esport té aquestes coses, que si encara queda campionat, per molt dolgut que estiguis, tens l’obligació de tirar endavant i ara tenim un play-off molt atractiu”, va concloure.Per la seua part, Joan Campins, que sempre dona la cara en els mals moments, va dir que “avui tenim un dia molt fotut al davant, però demà tindrem una nova oportunitat de lluitar per tot perquè ens queda el més important”. Finalment, Fernando Cortijo, visiblement afectat, va expressar el sentir del vestidor del Lleida: “La veritat és que nosaltres també ens preguntem com hem perdut aquests partits.”