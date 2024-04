Xavi: “S'ha de donar un plus per ser segons”

El Barça provarà d’evadir-se avui davant del València a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00) del festival d’emocions en el qual viu embolicat des de fa unes setmanes per provar de lligar la segona plaça. Eliminat de la Champions pel PSG i desnonat de la batalla per LaLiga amb la derrota davant del Reial Madrid (3-2), els blaugranes han esgotat ja totes les seues opcions d’aquesta temporada.

El tècnic blaugrana Xavi Hernández, la continuïtat del qual en el càrrec fins al 2025 es va confirmar dijous, va declarar que encara que no són possibles de complir els “objectius principals” com guanyar la Lliga o la Lliga de Campions al “no haver fet els deures”, sí que tenen un altre “objectiu mínim” com és “quedar segons” per classificar-se per a la Supercopa d’Espanya, per a la qual cosa hauran de “donar un plus”, començant pel matx contra el València.Més enllà d’això, va parlar llargament sobre la planificació esportiva de la pròxima temporada: “La situació del club marcarà la planificació. Tant de bo arribem a la norma 1/1 del fair play”, va afirmar el tècnic.A més, es va referir a alguns dels noms propis de la plantilla. Li agradaria que Sergi Roberto renovés amb el club, perquè “és un jugador important”, considera que Frenkie de Jong és un “futbolista fonamental” i més enigmàtic es va mostrar respecte a la continuïtat de Vitor Roque. “Decidirem al final de temporada el que és millor per a cada jugador”, va apuntar sobre el brasiler.

Un triomf avui assegura la Champions

Si el Barça aconsegueix superar el València avui, assegurarà matemàticament la presència a la Champions la pròxima temporada, arran de la derrota de l’Athletic Club davant de l’Atlètic de dissabte (3-1). A més, amb un triomf, l’equip blaugrana seria de nou segon, superant una altra vegada el Girona, al qual s’enfrontarà dissabte a Montilivi.

LaLiga denunciarà els càntics a Nico Williams

LaLiga denunciarà avui, davant del Fiscal Delegat de delictes d’Odi de Madrid, els càntics racistes abocats sobre el jugador de l’Athletic Club Nico Williams al Cívitas Metropolitano, durant el partit del seu equip davant de l’Atlètic de Madrid que van obligar a aturar el matx. La Policia ja va identificar el responsable dels fets durant el partit.

El derbi del Villamarín acaba en taules

El derbi sevillà disputat ahir al Benito Villamarín va acabar amb empat a un després d’un partit intens i equilibrat, en el qual el Sevilla es va defensar bé i el Betis no va saber com superar aquest dispositiu. El resultat va beneficiar el Vila-real, que després de guanyar el Rayo continua creient a entrar en les competicions europees la pròxima campanya.