Jan Castellón veu opcions de ser professional el 2025

El ciclista lleidatà Jan Castellón Ribalta (Alpicat, 31-7-2003), que competeix en el conjunt sub-23 de l’equip professional del Caja Rural, es va classificar en segona posició de la general de la 50a edició de la Volta al Bidasoa (Bidasoa Itzulia), a més d’adjudicar-se la victòria en la tercera i última etapa disputada diumenge passat, amb sortida i arribada a Irun, de 99,2 quilòmetres.

El lleidatà es va imposar a la meta d’Irun al britànic Louis Sutton (AVC), que va ser el vencedor de la Volta, després d’una barallada escapada. Es tracta de la primera victòria de l’any de Castellón, que l’any passat ja va mostrar la seua progressió guanyant etapes (Volta a Zamora) i amb podis en proves com el Premi Nostra Senyora d’Or-Memorial José Luis Ibáñez-Arana (segon) i el Trofeu Guara (tercer).

El jove corredor lleidatà espera fer un salt més de qualitat enguany per optar a pujar a l’equip professional del Caja Rural el 2025. “M’està sortint un bon principi d’any i si continuo així tindré opcions d’arribar al ciclisme professional. Cada any, els millors joves del Caja Rural són promocionats al primer equip, així que hi veig possibilitats. De la Volta al Bidasoa me’n vaig amb molt bones sensacions perquè aquesta primera victòria de la temporada per a mi suposa molt. Veure que puc estar disputant curses importants és una gran recompensa”, assegura aquest ciclista amb característiques d’escalador, però que el 2021 va ser medalla de bronze al Campionat de Catalunya contrarellotge. Sempre ha estat molt competitiu. Va començar a l’esquí quan tenia 8 anys i als 14 va passar al triatló al club Tri 4.40 on va despuntar. També va ser atleta del Lleida UA, però va passar al ciclisme de pista i després de carretera. Abans de recalar al filial del Caja Rural navarrès va pertànyer a l’Unió Ciclista Vilanova.Jan Castellón, que es troba concentrat a Pamplona, afrontarà aquesta setmana dos proves importants de la Copa d’Espanya: demà, la XC Santikutz Klasika de Legazpi i diumenge el Memorial Valenciaga d’Eibar. I un altre gran objectiu de l’any serà el Giro de la Vall d’Aosta (Itàlia) al juliol. “Serà un gran aparador”, conclou.