Perden la tercera plaça

El Vila-sana va tornar a la competició després de perdre dos títols (Copa de la Reina i Champions) en tot just deu dies, ambdós en unes dramàtiques tandes de penals, sobretot la de la final europea de diumenge passat i al mateix escenari que ahir. Tot i així, l’equip de Lluís Rodero va donar la cara, es va reposar del cop i va mostrar un bon nivell de joc i concentració, però no li va valer per sumar els tres punts davant d’un Corunya que va aconseguir l’empat (2-2) faltant un minut i mig per al final. Aquest resultat li fa perdre una posició en favor del Fraga, el seu botxí a la Champions, que va golejar 7-0 el cuer per situar-se tercer.

La igualtat va presidir els primers 15 minuts del partit, amb els dos equips encara encaixant el cop sofert fa pocs dies a la Champions (les gallegues van caure davant de les campiones a semifinals), amb moltes reserves i amb un joc una mica lent i sense crear excessiu perill davant la porteria rival, tret d’alguns tirs des de mitja distància que amb prou feines van inquietar les dos porteres. Superat l’equador del primer temps va ser quan el partit va prendre un altre caire i el Vila-sana va passar a ser el gran dominador de la bola.Gimena Gómez va tenir la primera gran ocasió en una jugada personal que no va saber concretar davant la sortida de la meta italiana del Corunya, que va donar la rèplica poc després en una contra de Muñoz que va desbaratar Anna Salvat, ahir titular sota pals. La mateixa argentina ho va tornar a provar en el minut 20 i de forma successiva Victòria Porta i Luchi Agudo, malgrat que la millor oportunitat la va tenir Flor Felamini a 30 segons per arribar al descans. La internacional argentina, que no havia sortit en el quintet titular, va recollir una assistència d’Agudo i sola davant de Caretta va rematar però la transalpina va respondre amb una gran parada, evitant així un gol que van merèixer les lleidatanes en una primera part en la qual van anar de menys a més.Tornant dels vestidors el partit va embogir. Als quatre minuts, una gran jugada de Luchi Agudo va desequilibrar el marcador, fent justícia al que s’havia vist fins llavors. Però el Vila-sana va retrocedir i el Corunya va créixer. Dos minuts després, Muñoz va fer lluir-se Salvat i gairebé en la mateixa jugada la corunyesa va aconseguir marcar, però el col·legiat va anul·lar el gol al tocar Martín la bola amb el patí. En ple setge local, Gaete va forçar un penal, però Salvat va estar providencial aturant la pena màxima a Garrote i també el rebuig. Després de tanta insistència va arribar l’empat del Corunya en un error de marca que va permetre a la mateixa Garrote marcar amb un tir que es va colar per sota del cos de la portera lleidatana. Però va reaccionar el Vila-sana i en una gran jugada col·lectiva Gime Gómez va aprofitar una assistència de Felamini per batre de tir creuat Caretta i tornar a avançar l’equip. A partir d’allà les ocasions es van succeir a les dos porteries, amb un Corunya bolcat i un Vila-sana que hauria pogut sentenciar, però no va estar encertat i les locals van igualar a un minut i mig del final en una altra badada defensiva lleidatana. El Corunya encara va gaudir de dos ocasions per endur-se els tres punts, però Salvat va estar superba per amarrar un empat que es fa curt.

Lluís Rodero, entrenador del Club Patí Vila-sana, estava al final del partit satisfet per com havia reaccionat l’equip després de la clatellada que va suposar perdre la final de la Champions, però també molest pels errors finals que els van privar de sumar els tres punts. “Estic satisfet perquè afrontar el partit era més difícil del que sembla. Veníem a un escenari en el qual havíem perdut una Champions a la tanda de penals i era difícil. Hi havia alguna jugadora que si hagués estat per ella potser ni hauria jugat. Crec que ho hem fet molt bé tenint en compte d’on veníem, tot i que ho podíem haver fet millor”, va afirmar.

El tècnic va lamentar les badades en defensa al final de la segona meitat. “Hem portat bé el partit, però dos grans errors ens han costat dos gols i encara ens n’hauria pogut costar algun altre. El partit l’hem controlat bé, amb bon ritme, amb una bona defensa excepte a la part final, i em sap greu perquè el control era nostre”, va afegir.

Sobre la pèrdua d’una posició a la taula va comentar: “Perdem la tercera plaça, però som capaces de tot, per tant, l’únic que em preocupa és que estiguem bé. Hem de quedar tan amunt com sigui possible i si som terceres millor que quartes, toqui qui ens toqui en els encreuaments. Al final és com a la Champions, per guanyar-la has de derrotar els millors, i a la Lliga igual”, va assenyalar Rodero.