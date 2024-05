Salvats!!!

detail.info.publicated VÍCTOR PARACUELLOS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa continuarà la temporada que ve a Tercera RFEF. L’equip del Pla d’Urgell ho va aconseguir ahir matemàticament, a falta de dos jornades per acabar la Lliga, a l’empatar 2-2 davant del Vilafranca, rival directe que ara deixa a 9 punts, però especialment gràcies a la derrota del Pobla de Mafumet a Badalona per 3-0, amb la qual cosa ara l’equip tarragoní, que marca el descens, no pot arribar-hi a l’estar a 7 punts.

El partit va començar de la pitjor manera possible per als locals, ja que es van veure darrere al marcador al minut dos. Una internada a l’àrea per part de Pluvins va permetre al Vilafranca anotar el 0-1 (2’), després de rematar a porta i que un mar de cames distragués el porter Buetas. Però només tres minuts després, i gràcies a un xut des de la frontal de Putxi, el Mollerussa va equilibrar el marcador (1-1, 5’).Malgrat l’empat, van continuar les males notícies per a l’equip del Pla d’Urgell, ja que al minut 8 es va lesionar Nil Sauret, que entre llàgrimes va haver d’abandonar el terreny de joc. Al seu lloc va entrar Genís Soldevila. A partir d’aquell moment el Mollerussa va començar a monopolitzar la pilota i creava perill a través de la banda dreta, amb Pedrós com a lateral i Moró més avançat. Malgrat els intents de l’equip local per avançar-se, no aconseguien dirigir els seus tirs cap a la porteria de Varo, que més enllà del gol no va tenir gaire més feina en el primer temps. A falta de cinc minuts per al descans, els visitants li van arrabassar la pilota i van començar a assetjar la porteria local, obligant Buetas a fer bones estirades. Amb l’1-1 va acabar la primera meitat.En el descans el Mollerussa va substituir Nico Magno, que tenia targeta groga, i va entrar al seu lloc l’altre argentí de l’equip, Mati Sempé. El Vilafranca mantenia la possessió i va començar a tancar el Mollerussa en camp propi. Els visitants atacaven amb intensitat i obligaven el porter local a intervenir amb freqüència, mentre que el Mollerussa només podia sortir del seu camp mitjançant cops de pilota. En una d’aquestes pilotes llargues, gairebé van aconseguir marcar el segon gol, ja que la pilota llançada pel central Pau Font va botar fora de l’àrea, Varo va calcular malament i li va passar la pilota per sobre, però Cunill molt atent va enviar a córner.Instants més tard es va repetir l’acció, però aquesta vegada amb millor fortuna. Putxi va enviar la pilota a Lamin i en aquesta ocasió Cunill des del terra va tocar el cuir, fent inútil l’estirada de l’arquer i Lamin ho va aprofitar per definir a pler (2-1, 79’). Quan el Mollerussa havia de defensar el resultat, el Vilafranca va començar a pressionar buscant l’empat. I va acabar arribant. Una pilota per fora buscant Enric Bernat, en clar fora de joc, li va permetre centrar cap a Cañas, que va marcar el 2-2 a falta de dos minuts (88’).A partir d’aquell instant ja no va passar res més, i es va arribar al final del matx amb el mateix resultat que en l’anada, (2-2). Malgrat treure nou punts al Vilafranca, que marcava la zona de descens, a falta de dos jornades, encara no tenien la salvació garantida. A causa del descens del Cerdanyola des de Segona RFEF, en lloc de tres, descendeixen quatre equips a la Lliga Elit, per la qual cosa el Mollerussa havia d’estar pendent del resultat del Pobla de Mafumet, que jugava a Badalona, equip entrenat per Gerard Albadalejo i que es disputava a la tarda. El Mollerussa necessitava que l’equip tarragoní no puntués. I no ho va fer. Va perdre per 3-0 i el Mollerussa va celebrar la salvació en la seua primera temporada a Tercera RFEF.

“Al desembre ens donaven per morts, però ho hem aconseguit”

El tècnic del Mollerussa Jordi Cortés es va mostrar molt content després d’aconseguir la permanència a Tercera a falta de dos jornades: “Estic molt satisfet amb l’equip, veure l’evolució que ha tingut des del novembre i desembre fins avui dia és tot un èxit. Després de les males ratxes que vam tenir, gairebé tothom ens donava per morts o descendits, i mira ara, hem aconseguit la salvació i folgadament”, recalcava l’entrenador lleidatà.Jordi Cortés creu que les claus d’aquesta salvació estan en tres aspectes: “Primer és el treball de tots, des de jugadors i cos tècnic fins a la directiva. L’arribada d’Adri Buetas al gener va suposar un canvi de mentalitat a l’equip, ja que aportava experiència i tranquil·litat al grup. I després la millora que hem aconseguit en els jugadors, que al principi de temporada els va costar adaptar-se a la nova categoria. Però una vegada ho han aconseguit, no han parat d’anar a millor.” Per a la temporada que ve, té clara la seua postura: “La meua primera opció és seguir, així que si ells també volen, seguirem junts”, va dir.