El Ieclà, primer rival del Lleida Esportiu en el camí de l'ascens a Primera RFEF

El Lleida vol que el Camp d’Esports s’ompli davant del Ieclà com va ocórrer contra l’Europa. - JORDI ECHEVARRIA

El Ieclà, segon classificat del grup IV de Segona RFEF, serà el rival del Lleida en l’inici del camí que porta a l’ascens a la Primera RFEF, segons va oferir ahir el sorteig celebrat a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El conjunt que dirigeix Ángel Viadero jugarà l’anada aquest diumenge al Camp d’Esports, a les 19.00 hores, i una setmana més tard rendirà visita a l’equip murcià amb l’objectiu de superar l’eliminatòria i accedir a la ronda definitiva per fer el salt a la tercera categoria estatal.

El club lleidatà ha fixat preus especials (vegeu el desglossament) per a aquest play-off –anada de primera eliminatòria i també de la segona i definitiva si es classifica l’equip– i, en aquest sentit, l’adjunt a la presidència Marc Torres va fer una crida a l’afició perquè ompli el Camp d’Esports i aquest sigui “un infern, en el qual el rival senti pressió”.

“Demano a la gent que vingui a aquest partit perquè és el més important dels últims sis anys. És veritat que ha quedat un regust amarg a l’acabar la Lliga perquè teníem altes expectatives d’ascens directe, però no ho cremem tot. Hauríem firmat al setembre estar així. Hem d’anar tots a l’una. Que es noti que som l’equip de la ciutat i no només això, sinó d’un territori”, es va esplaiar Torres.

El director esportiu del Lleida, Raúl Fuster, va manifestar sobre el Ieclà que “és un equip complicat, que ha lluitat fins al final l’ascens directe amb el Sevilla Atlètic. És un conjunt aguerrit, que competeix bé i que té fins i tot millors números fora de casa. Intentarem treure un bon resultat al Camp d’Esports per anar a Iecla en les millors condicions”.Els aparellaments dels altres equips catalans van ser: Betis B-Europa, Oriola-Badalona Futur i Sant Andreu-Zamora.

Entrades a meitat de preu per als abonats i packs de 5 i 25

El Lleida va anunciar ahir els preus que ha fixat per a aquest play-off d’ascens. Així, els abonats també pagaran per l’entrada, però serà a meitat del preu habitual en venda anticipada. La localitat de Tribuna costarà 10 euros (en lloc dels 20 que ha costat durant la Lliga), la de Lateral, 7,5 euros (en lloc de 15), i la de Gol, 5 euros (en lloc de 10). La venda d’entrades per als abonats va començar ahir a la tarda i durarà fins dissabte, amb horaris de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00. Pel que fa al públic en general, la venda començarà demà dimecres amb els mateixos horaris fins dissabte.

A més, el club també ha disposat uns packs d’entrades a preus populars. Hi haurà dos tipus de lots, de 5 i de 25 entrades. Els packs de 5 entrades costaran 75 euros en el cas de Tribuna, 45 euros si és la grada de Lateral i 25 si és la zona de Gol.

Respecte als packs de 25 entrades només hi haurà aquesta oferta a les grades de Gol i Lateral. A Gol costarà 100 euros i a Lateral 175.El Lleida, a través de Marc Torres, va voler deixar clar que no serviran cap de les promocions que hi ha hagut durant la temporada i que el mateix dia del partit els preus seran els habituals.

L’equip murcià arriba al play-off després de sumar 4 de 15 punts

El Ieclà arriba a aquest play-off després d’haver tingut opcions d’ascendir directament durant la Lliga, com li va ocórrer al Lleida, però al final va ser segon sumant 60 punts (17 victòries, 9 empats i 8 derrotes), amb 43 gols marcats i 29 d’encaixats.

Fixant-se en la trajectòria dels últims partits (4 punts sumats de 15) arriba al play-off en una dinàmica semblant al Lleida (7 de 15). Va perdre a casa diumenge en l’última jornada de Lliga contra el Manchego (0-1), que s’hi jugava eludir el descens directe, encara que és cert que el conjunt de Iecla va alinear un equip amb diversos jugadors no habituals pensant a reservar titulars per al play-off.

L’entrenador és el murcià Adrián Hernández, de 42 anys, que sol fer servir un 4-4-2 i que té Javi Pedrosa, amb 6 gols, i Pau Pérez, amb 5, com els seus màxims golejadors. Homes importants són el defensa central Gabri Clemente, peça intocable de l’onze del Ieclà, i el davanter Sergio Sanchís Hernández, conegut com a Serpeta, molt ràpid i vertical.