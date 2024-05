El Barça es queda sense Final Four

Un Barça pèssim en el triple va perdre ahir el cinquè partit del play-off de l’Eurolliga davant l’Olympiacos (59-63) en un Palau Blaugrana que deixa de ser un fortí inexpugnable en aquest tipus de duels, amb un quadre blaugrana que va dominar gairebé tot el partit però que es va embussar en el pitjor moment, en un últim quart en què Olympiacos es va enlairar per confirmar la remuntada i segellar el bitllet a la Final Four, on s’enfrontarà al Madrid, la reedició anticipada de la final de l’any passat. El Fenerbahçe de Saras Jasikevicius també es va classificar al guanyar a la pròrroga per 79-80 el Mònaco.