Clos Pons patrocinarà el Lleida durant el play-off

El Grup Pons, al qual pertany el celler Clos Pons, patrocinarà el Lleida Esportiu durant el play-off d’ascens a Primera RFEF. L’acord, que es presentarà en les pròximes hores segons ha pogut saber aquest diari, comportarà una col·laboració rellevant per al club ja que l’ajudarà a sufragar desplaçaments –el primer el de Iecla i, si passa eliminatòria el Lleida, el següent i definitiu– i despeses ocasionades amb motiu de la promoció d’ascens.

Aquesta col·laboració, que podria no només continuar sinó ampliar-se la pròxima temporada, no comportarà en aquests partits de play-off que el nom de Clos Pons figuri en l’equipació de l’equip.S’ha de recordar que al gener el CEO de Grup Pons i pilot de ral·lis Eduard Pons i el seu copilot Jaume Betriu van rebre un homenatge al Camp d’Esports després de concloure el Dakar i van ser obsequiats amb sengles bufandes per part del Lleida durant el matx de Lliga davant de l’Alzira. Eduard també va assistir al recent duel davant de l’Europa. La família Pons sempre ha professat la seua passió i afecte pel club del Camp d’Esports. N’hi ha prou de recordar que Miquel Pons, oncle d’Eduard Pons, va ser president de la UE Lleida en l’època en què el màxim accionista era Josep Maria Tatxo Benet. Amb Miquel Pons com a president va aconseguir el Lleida l’últim ascens, del qual ara es compliran 20 anys, al recuperar la plaça a Segona A que s’havia perdut tres temporades abans.D’altra banda, el Lleida Esportiu va obrir ahir la venda anticipada al públic en general, després d’haver donat prioritat als abonats dilluns i dimarts. Segons el club, al final de la jornada d’ahir ja portava venudes 3.132 localitats.Val a recordar que la venda anticipada continuarà fins dissabte inclusivament, en horaris de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00. Els abonats també paguen entrada, però a meitat de preu en venda anticipada. És a dir, 10 euros la localitat de Tribuna, 7,5 la de Lateral i 5 la de Gol. També s’han posat a la venda packs de 5 i 25 entrades. Els de 5 costen a Tribuna 75 euros, a Lateral 45 i a Gol 25. I els packs de 25, només a Lateral (175 euros) i a Gol (100).