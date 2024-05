El Barça guanya i és segon

El Barcelona va recuperar ahir la segona posició a la Lliga al derrotar per 2-0 la Reial Societat al Lluís Companys. Els de Xavi obren així una setmana de tres partits, ja que avui arranca la jornada 36 i el cap de setmana es jugarà la 37.

Un gol de Lamine Yamal just abans del descans va avançar el conjunt blaugrana, que va haver d’esperar al temps afegit per segellar la victòria, gràcies a un llançament de penal de Raphinha. Amb això, el Barça arriba als 76 punts, un més que el Girona, que és tercer.A Montjuïc, el conjunt basc va començar fort i va buscar sorprendre el darrere blaugrana amb pilotes a l’esquena per aprofitar la velocitat de Sheraldo Becker. El davanter surinamès va ser un autèntic maldecap per als locals en el primer terç de partit, va inaugurar el festival d’ocasions als dos minuts amb un xut que va marxar per sobre de la porteria blaugrana, i superat el quart d’hora veia com el col·legiat anul·lava per fora de joc una jugada en la qual es plantava sol davant de Ter Stegen. I al 19 el porter alemany es va lluir davant d’una rematada creuada, abans que la bandera s’aixequés, al 22, per deixar sense efecte el seu gol per l’escaire al trobar-se clarament avançat.El Barça ho va provar amb accions d’escàs perill i no va ser fins al minut 38 quan va vorejar el gol en una rematada des de la frontal de Raphinha que va repel·lir el pal. Abans del descans, en un contraatac iniciat per Lewandowski amb una passada filtrada a Gündogan, Lamine Yamal va definir a la perfecció al pal llarg davant de la sortida de Remiro per posar l’1-0 (40’).Tot just iniciar-se la segona part Raphinha es va treure de la màniga una fuetada que va sortir per sobre del travesser; el brasiler també va provar fortuna en un altre xut a l’escaire que va obligar a volar Remiro. En la següent acció, Pau Cubarsí se’n va anar a terra per bloquejar un xut de Brais Méndez des de la frontal.Els dos tècnics van buscar revolucionar el matx des de la banqueta al 70, els donostiarres amb tres canvis i els blaugranes amb dos, i va ser un d’aquests, Fermín, el que va tornar a exigir al porter txuri urdin amb un tir ras. A la recta final Lamine Yamal va buscar el doblet amb un xut desviat per la defensa visitant. Qui va tenir premi a la insistència va ser Raphinha, que en el temps afegit va aprofitar un penal per mà d’Odriozola per sentenciar amb el 2-0 (94’).

LaLiga ha sol·licitat que la causa que investiga les presumptes irregularitats de la gestió de l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales i el trasllat de la Supercopa a l’Aràbia Saudita, que actualment porta el jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Majadahonda, passi a l’Audiència Nacional.

Segons fonts properes a la investigació, l’organisme presidit per Javier Tebas ha presentat un escrit en el qual sol·licita a la jutge del cas que sigui derivat a l’Audiència Nacional a causa de la seua actual magnitud, que inclou molt més que la presumpta comissió de 24 milions d’euros que van cobrar l’empresa Kosmos, presidida per Gerard Piqué.Dimecres passat, Luis Rubiales demanava a la jutge que investiga el cas Superlliga l’expulsió de LaLiga com a personació en el procediment al considerar que “de cap manera” pot qualificar-se’l com a “víctima”.