La Seu reuneix en un torneig 150 esportistes amb diversitat funcional

El Palau d’Esports de la Seu serà l’epicentre aquest cap de setmana de la catorzena edició del Torneig Peusa la Seu d’Urgell. La jornada, que girarà al voltant del bàsquet, comptarà amb la participació de 150 jugadores i jugadors, amb diversitat funcional de 15 equips d’onze clubs catalans i d’Andorra.

La presentació de la prova esportiva va anar a càrrec ahir del president del club AE Sedis Bàsquet, Pep Ribes, organitzador del torneig, que va agrair la implicació de totes les entitats que hi col·laboren. El coordinador de l’equip Sedis Airam, amfitrió del torneig en què participa amb dos equips, Pep Mora, va explicar que la jornada no és competitiva i que al llarg de tot el matí es disputaran tres partits simultanis, de 20 minuts de durada cada un.A part del Sedis Airam, també hi participen els clubs Joventut de Badalona, Penya Barça Vilassar, Morabanc Andorra, Asvolcall Down Lleida, Únics Cerdanya, Mediterrània Pineda, Nou Kedem Blanes, Amisol Solsona, BF Cornellà i CC Boet Mataró.

El Sedis Bàsquet és l’organitzador d’una jornada que compleix enguany la catorzena edició

El torneig començarà a les 09.00 i acabarà a les 14.00. La regidora d’esports, Bàrbara Romeu, va agrair l’esforç del club urgellenc per “donar visibilitat, formació i integració del col·lectiu de persones amb diversitat funcional a través de l’esport”. “Som ciutat d’esport, i ho som en tots els àmbits i aquest torneig és una mostra més de la nostra voluntat. També volem agrair la tasca de Sedis Airam i tots els clubs i entitats que participaran en aquesta 14 edició. A la Seu trobarà sempre la nostra col·laboració per impulsar aquest tipus d’iniciatives”, va concloure Romeu.