Sorribes, fora a quarts

La palista de Ponts Laia Sorribes (Club Nàutic Mig Segre) va quedar ahir eliminada en els quarts de final de caiac cros, la primera de les modalitats que es va decidir en el Campionat d’Europa d’eslàlom olímpic que acull la localitat eslovena de Tacen.

Sorribes va entrar en competició dimecres en les baixades individuals i va ser l’única de les tres representants espanyoles que es va classificar entre les setze primeres per aconseguir un bitllet per a quarts de final, ja que Miren Lazkano i Maialen Chorraut van quedar en les posicions 22 i 23, respectivament.La lleidatana va sortir a competir en la quarta mànega dels quarts de final amb l’eslovena Ajda Novak, la italiana Stefanie Horn i la polonesa Klaudia Zwolinska. Les dos últimes van ser les que es van emportar els dos bitllets cap a les semifinals, després que Sorribes quedés última en la sèrie després de rebre dos penalitzacions en dos de les últimes portes.La campiona europea va ser la suïssa Alena Marx, mentre que en categoria masculina es va fer amb l’or el britànic Joseph Clarke, al davant del suís Jan Rohrer i del segovià David Llorente, bronze.Sorribes va ser la primera dels quatre lleidatans que participaran en el torneig que va entrar en competició. La resta ho faran a partir de demà, quan es reprèn el certamen. La de Ponts tornarà a competir en K1, juntament amb Miquel Travé, que competirà tant en K1 com en C1. Núria Vilarrubla i Marc Vicente també disputaran les proves de canoa diumenge.