El Barça busca avui contra la Reial Societat el seu desè títol coper

Barcelona i Reial Societat es veuran les cares avui (La Romareda, 19.00) a la final de la Copa de la Reina, en què les txuri urdin busquen l’assoliment gairebé impossible de batre les blaugranes i aconseguir el seu segon trofeu en aquesta competició, mentre que les barcelonistes volen obtenir el seu desè títol coper. Les de Jonatan Giráldez són les favorites per reconquerir la Copa, que han guanyat de forma consecutiva des del 2020 però que l’any passat se’ls va escapar per motius extraesportius. Les blaugranes van ser eliminades a vuitens a causa d’alineació indeguda, i volen treure’s l’espina recuperant el ceptre que ostenta l’Atlètic de Madrid. De fet, tot fa pensar que, malgrat que el Barça té una cita encara més crucial l’altre dissabte a la final de Lliga de Campions davant del Lió, Giráldez anirà amb tot a Saragossa per certificar el títol com més aviat millor. El president del FC Barcelona Joan Laporta serà present avui a la llotja de La Romareda.

Jonatan Giráldez va assenyalar que lluny de veure relaxat el seu equip per la teòrica superioritat el que veu és “gana”. Per la seua part, l’entrenadora de la Reial Societat, la catalana Natàlia Arroyo, va dir que li interessa que la final sigui “llarga” i que puguin posar “la màxima incomoditat” a l’equip blaugrana.D’altra banda, l’ajuntament de Barcelona preveu instal·lar una pantalla gegant a la plaça de Catalunya per poder presenciar en directe la final de la Lliga de Campions entre el Barça i l’Olympique de Lió el dia 25, a les 18.00, va anunciar l’alcalde Jaume Collboni. “Estem treballant per tenir aquests drets –televisius–, visibilitzar l’esport femení i generar un gran ambient de celebració”, va dir Collboni.

El tècnic blaugrana Jonatan Giráldez va dir que no veu relaxat el seu equip sinó amb “gana”