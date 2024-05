El Futsal Lleida segella l'ascens a Segona B

El Lamsauto Futsal Lleida va segellar ahir l’ascens a Segona B a l’imposar-se en un emocionant derbi lleidatà davant del Linyola (5-7). Així, el conjunt de la capital del Segrià s’assegura la primera plaça a falta d’una jornada i torna a Segona B tres anys després del seu descens. El Futsal Lleida necessitava només un punt per assegurar el títol i va patir per aconseguir-lo, ja que després de molts intercanvis en el marcador, amb dos triomfs parcials de l’equip local (2-1 i 4-3), el matx va arribar al tram final amb empat a cinc. Aleshores, el Linyola va arriscar amb el porter jugador i el Lleida va anotar dos gols llunyans sense porter en el tram final per emportar-se el triomf (5-7).