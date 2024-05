La Montsec-Montsec reuneix a Balaguer 900 ciclistes

La catorzena edició de la Marxa Cicloturista Montsec-Montsec es va celebrar ahir, amb sortida i arribada des del pavelló Inpacsa de Balaguer, arribant la participació als 900 ciclistes. El certamen proposava els tres recorreguts tradicionals. La Ruta de Gran Fons, amb 190 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell acumulat, i la de Mig Fons, amb 140 km i 2.050 metres de desnivell, formen part del Circuit Català de Cicloturisme Gran Fons, mentre que la prova més curta, la Challenge (80 km i 1.300 metres de desnivell), segueix dins del circuit Challenge.

Malgrat tractar-se d’un esdeveniment no competitiu, l’organització del Club Ciclista Balaguer va entregar una sèrie de premis i reconeixements com al club que va presentar una participació més gran, el Club Ciclista Terraferma, amb 33 ciclistes. Quant al premi al club més llunyà va recaure en el Club Ciclista Gràcia.Pel que fa als premis individuals, el de la corredora més jove a cada una de les tres rutes va ser per a Ester Vallejo (recorregut de 190 km), Lydia Cachafeiro (140 km) i Ariadna Segura (80 km). El mateix premi, però en l’apartat masculí, va recaure en Arnau César (190 km), Rossend Bartomeu (140 km) i Aleix Cerezuela (80 km).Quant a la corredora més veterana, els premis van ser per a Charo Corral Díaz (190 km), Montserrat Martells (140 km) i Antònia Romero (80 km). I en l’apartat masculí, Lorenzo Prada (190 km), Marcos Calucho (140 km) i Daniel Monteso (80 km). S’ha de destacar també l’alta participació de voluntaris, ja que n’hi va haver un total de 180, que van vetllar per l’òptim desenvolupament de la marxa cicloturista.