Verstappen resisteix la pressió dels McLaren i encadena la vuitena pole

Max Verstappen (Red Bull) va resistir l’empenta dels McLaren i es va emportar la pole del Gran Premi d’Emília-Romanya en una classificació que va tenir com a sorpreses les primerenques eliminacions del mexicà Sergio Pérez (Red Bull) i l’asturià Fernando Alonso (Aston Martin) però va continuar mostrant el control del neerlandès sobre la graella, amb la seua vuitena pole consecutiva.

Pérez, onzè, i Alonso, dinovè, no van estar en una tercera ronda en la qual Carlos Sainz (Ferrari) va acabar cinquè 487 mil·lèsimes més lent que Verstappen. El tricampió del món va passar sobre la línia de meta amb un temps de 1:14.746, tot just 74 mil·lèsimes més ràpid que Oscar Piastri (McLaren), que va acabar segon però sortirà cinquè després de rebre una sanció de tres posicions per bloquejar Magnussen (Haas), i 91 sobre el britànic Lando Norris, que recollirà la segona plaça del seu company.

L’aranès Mari Boya (Campos Racing) va tenir un esprint desafortunat a la Fórmula 3, ja que va ser colpejat en el primer revolt i va haver d’abandonar després de quedar-se atrapat a la grava fruit del contacte a la sortida, que afrontava des del fons de la graella.