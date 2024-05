Acaricien la Final Four

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida va posar ahir peu i mig a la Final Four, que de moment no té seu però que podria ser al Barris Nord, al guanyar ahir el segon partit davant de l’Alacant per 88-68 i situar el 2-0 en l’eliminatòria. Ara els lleidatans tindran dos boles de partit per sentenciar el seu pas a la fase final, la primera aquest divendres, després d’un segon duel molt més intens que el primer i en el qual els lleidatans van haver de patir. Després d’anar davant gairebé sempre, el Lleida va sentenciar en l’últim assalt amb un parcial de 15-0, amb Kur Kuath com a protagonista principal, i això que fins llavors pràcticament no l’havien deixat jugar per culpa de les faltes.

Gerard Encuentra ja havia avisat la vigília que el segon matx no tindria res a veure amb el primer i així va ser ja des de l’inici, amb un Alacant moltíssim més intens i creant problemes a l’atac local. Tot i així, els lleidatans van anar sempre davant en el marcador, tret del 9-12 que els valencians van assolir als 4 minuts de joc amb Gudmundsson i Davison comandant l’ofensiva. Però el poder de Krutwig a la zona i els triples de Hasbrouck, Lobo i Vega van obligar el tècnic Antonio Pérez a parar el duel amb 22-16 per als locals.L’Alacant va aconseguir frenar la dinàmica, però només la va ajornar, ja que en l’arrancada del segon assalt l’ICG Força Lleida, amb un Jaume Lobo desencadenat en el triple i amb Villar dominant el pal baix davant de Harris, va situar la renda en deu punts (30-20). El xoc va entrar en una fase de poca fluïdesa i amb excessiu protagonisme dels àrbitres, que no van deixar contents ningú. Faltes, antiesportives i tècniques per a uns i d’altres van fer que el joc es través molt. Encuentra va haver de reservar els seus dos centers, Kuath i Krutwig, ambdós amb tres faltes, i jugar amb un equip més baix els últims cinc minuts. Tot i així, els de bordeus no només van sobreviure, sinó que van aconseguir ampliar el seu avantatge fins a una màxima de 15 punts (42-27) a 3 minuts per arribar-se al descans.L’Alacant, molt més entonat que en el primer duel, va reaccionar amb un parcial de 0-5 i Encuentra va parar el partit per reajustar els sistemes. Sense joc interior, els lleidatans ho van apostar tot a les accions d’un Lobo desencadenat, que amb sis punts finals va aconseguir mantenir la renda en els 14 punts amb què es va arribar a l’intermedi (49-35).En el tercer període es va mantenir el mateix guió, amb un Força Lleida que li costava molt anotar, fruit de la gran defensa rival, i un Alacant que intentava reenganxar-se al matx de la mà de Davison i algun esclat de Gudmundsson i Barro. La quarta falta de Kuath no va ajudar a desencallar el joc ofensiu i l’Alacant va aconseguir baixar dels deu punts (51-42). Dos tirs lliures de Villar i un triple de Matulionis van tornar a elevar la renda fins als 15, però un parcial de 0-6 va obligar Encuentra a parar el partit, que va entrar en l’últim assalt amb vuit punts a dalt per als lleidatans (62-54).L’inici seria crucial. Els alacantins van aconseguir situar-se a sis (62-56), però l’aparició de Kuath, inèdit pràcticament fins llavors amb les seues 4 faltes, va acabar amb la resistència visitant. El sudanès va imposar la seua llei en atac i l’Alacant va patir una desconnexió absoluta. Dos punts seus i un triple de Matulionis van obligar Antonio Pérez a demanar temps mort (68-56), però ja no hi va haver solució. Un cop de palmell del lituà, un triple des de vuit metres de Varela i la segona cistella de Kuath, tot en tot just dos minuts, van acabar amb la resistència de l’Alacant. El parcial encara es va fer més gran amb una altra cistella del sudanès per firmar un 15-0 demolidor, que va elevar la renda fins als 21 punts (77-56), la màxima fins a aquell moment.El quadre alacantí ho va intentar, fins i tot va demanar un altre temps mort Antonio Pérez buscant un revulsiu que no va aparèixer perquè l’ICG Força Lleida va tancar la victòria amb una altra exhibició ofensiva, arribant a guanyar per 23 punts (83-60) en un Barris Nord una altra vegada exercint de sisè jugador. L’afició, entregada, va acomiadar els jugadors a crits de “volem ACB!!!”, el càntic de moda des de fa setmanes i un somni que cada vegada està una mica més a prop. L’equip de Gerard Encuentra tindrà divendres el primer dels dos match balls per liquidar la sèrie i esperar rival a la seua segona Final Four en tres anys.

El domini a la zona i l’encert des dels 6,75 van tornar a ser decisius juntament amb la gran defensa

Gerard Encuentra es va mostrar molt satisfet amb l’equip en un partit que va qualificar de “duríssim i molt igualat”, davant d’un rival “batallador que mai es rendeix i que ha reaccionat quan hem perdut pilotes o no hem estat encertats”. L’equip va saber reposar-se a l’últim quart de l’escomesa en el tercer dels visitants.

“En el tercer quart han apujat el nivell defensiu i se’ns han atansat, però no ens n’hem anat mentalment, hem aguantat el cop i a l’últim quart hem pogut sentenciar”, va comentar el tècnic.Encuentra es va veure obligat a jugar sense Kuath ni Krutwig durant molts minuts per les faltes i amb Vega com a recurs. Sobre aquesta circumstància, va explicar que “en algun moment ho hem preparat, però no estava previst per avui, però per les faltes hem hagut de fer-ho i hem aguantat molt bé. Davant de les dificultats els nois són molt forts”. Sobre el fet d’estar a tres encontres de l’ascens, el tècnic va ser rotund: “No pensem més enllà que en el partit d’Alacant. Ells posaran molta pressió i hem d’estar centrats tan sols en això.”Antonio Pérez, entrenador de l’HLA Alacant, es va queixar en roda de premsa de l’arbitratge, en la qual cosa Encuentra no estava d’acord. “Els dos equips hem jugat al límit durant molts minuts i no comparteixo en absolut la seua opinió, crec que ha perdut una mica els nervis amb les protestes”, va apuntar el tècnic lleidatà, que d’altra banda considera que les paraules del seu homònim alacantí tenen un clar objectiu, escalfar el partit de divendres vinent. “La gent anima el seu equip. Després d’aquestes declaracions, la cosa estarà més calenta, en aquest camí van aquestes declaracions, però si defensem el nostre bàsquet podem ser capaços de guanyar a Alacant”, va sentenciar.