Somriures i llàgrimes

L’Artesa de Lleida es va anotar el duel lleidatà de l’última jornada de la temporada a Primera Catalana (1-0) davant d’un Tàrrega que ja havia consumat el descens de categoria abans de començar el partit. Amb aquesta victòria, l’Artesa de Lleida, a més, certifica la permanència un any més a la categoria.

El matx va ser dominat des de l’inici pels locals, contra un Tàrrega que va alinear alguns juvenils. El joc a la primera meitat es va mantenir equilibrat i sense grans ocasions, amb l’Artesa manant al centre del camp i tenint més possessió de la pilota que el rival, que defensava amb ordre i esperava les seues ocasions per provar de sortir al contraatac. Amb l’empat inicial sense gols es va arribar al descans.L’Artesa es va avançar en el marcador als 9 minuts de la represa en una bona jugada de l’atac local que va acabar en un fort xut des de la frontal que el porter del Tàrrega va rebutjar i que Ferran, molt atent, va aprofitar per rematar (1-0). Amb el gol i l’avantatge, els locals semblava que es relaxaven una mica i el Tàrrega va aprofitar la circumstància per passar a dominar el joc durant el següent quart d’hora, encara que tampoc no va aconseguir crear cap ocasió ressenyable de perill per a la porteria local. A la part final de l’encontre l’Artesa de Lleida va recuperar el domini i va mantenir la seua renda fins al final sense gaires complicacions.Amb aquest resultat, l’Artesa de Lleida acaba la competició amb 38 punts, i ubicat en l’onzena posició. Per la seua part, el Tàrrega acaba quinzè, amb 20 punts, i descendeix a Segona Catalana.