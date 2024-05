Verstappen resisteix l'envestida final de Norris

Max Verstappen (Red Bull) va reforçar ahir el liderat al Mundial de Fórmula 1 al guanyar i resistir l’envestida final de Lando Norris (McLaren) en el GP d’Emília-Romanya. El neerlandès va aconseguir la cinquena victòria de la temporada al davant de l’anglès i Leclerc (Ferrari), que va pujar al podi a casa. El seu company Carlos Sainz va ser cinquè i Fernando Alonso (Aston Martin) –que va sortir des del pit lane– va acabar en dinovena posició.

Verstappen se’n va anar de bon començament i Fernando Alonso va parar aviat, en la novena de les 63 voltes que es van fer a la mítica pista italiana, per instal·lar pneumàtics durs. Després de la quinzena volta, Verstappen liderava amb 5 segons sobre Norris, 6 respecte a Leclerc i 9 sobre Carlos Sainz, que pressionava Piastri. El ball de parades va arrancar amb Russell, que va entrar a boxs a la 22, just abans que ho fessin els McLaren de Norris i Piastri. Verstappen va parar a la 25, amb els dos Ferrari rodant provisionalment als dos primers llocs. Després d’ordenar-se, Carlos Sainz va sucumbir a l’undercut de Piastri, que li havia pres el quart lloc quan es va sobrepassar l’equador de la cita. En la trenta-tresena volta, Mad Max manava amb 6 segons sobre Norris i 9 respecte a Leclerc. Alonso va efectuar la segona parada a la volta 42 per posar el mitjà i es va dedicar a intentar de forma infructuosa que el seu company, Lance Stroll, li prengués la volta ràpida a Russell. Verstappen es queixava del desgast de les gomes i Norris, olorant sang, es va llançar contra Mad Max, en un duel que es va assemblar als que van mantenir en aquesta pista Alonso i Michael Schumacher. Unes pugnes en què, a diferència d’aquesta, van arribar a rodar pràcticament enganxats durant diverses voltes. A Norris li van faltar un parell de voltes per repetir l’èxit de Miami, perquè la captura s’estava cuinant a foc lent. A falta de 10 voltes, el talentós pilot de Bristol es trobava a 4,2 segons; a 2,3 quan en faltaven 7 i a 1,4 quan en quedaven 4. Quan faltaven dos voltes, un segon i tres dècimes separaven Norris de la glòria. Però Verstappen és molt Verstappen. D’aquí ja no va baixar la diferència. El neerlandès es va anotar la primera prova del curs disputada a Europa. Mad Max va tornar a pujar a dalt de tot del podi. Amb més o menys emocions, continuarà apuntant a un quart títol mundial seguit. Següent parada, diumenge al glamur de Mònaco.

L’aranès Mari Boya remunta i suma dos punts a l’acabar novè

Sami Meguetounif (Trident) va aconseguir ahir la primera victòria al Mundial de Fórmula 3. El francès va mimar les gomes per emportar-se un triomf molt especial després d’avançar Oliver Goethe (Campos Racing) en les últimes voltes, mentre que l’aranès Mari Boya (Campos Racing) va remuntar fins a la novena posició i va sumar dos punts. Partint des de la vint-i-setena posició de graella, Boya va anar superant rivals en un complicat circuit per avançar i va escalar fins a la novena plaça a falta de 2 voltes, caçant fins i tot el poleman de cursa, el mexicà Santiago Ramos (Trident). “Em vaig adaptar ràpidament al circuit i he maximitzat tot el que tenia. Estic molt orgullós de l’equip. El cotxe està funcionant molt bé i si aconseguim un cap de setmana més net, especialment en la classificació, seguirem endavant i crec que estarem millor a Mònaco”, va manifestar el pilot aranès, que és onzè a la general del Mundial.