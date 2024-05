Ajuts per valor de 85.694 €

La Diputació ha abonat un total de 85.694,71 euros corresponents a l’exercici del 2022 a diferents entitats esportives que van demanar un avançament. En concret, són 15 clubs i dos esportistes individuals i representen el 100% dels avançaments sol·licitats i tramitats. La quantitat més gran abonada és al Club Futbol Joventut Mollerussa, amb un total de 17.975,72 euros. Val a recordar que fa unes setmanes Jordi Cortés, entrenador de l’equip de la capital del Pla d’Urgell que ha aconseguit mantenir la categoria en la seua estrena a Tercera RFEF, va revelar que feia mesos que la plantilla no cobrava i ho va atribuir que “les institucions no estan complint i no paguen les subvencions al dia perquè puguin cobrar els jugadors. La directiva està entossudida a fer-ho bé i així ho fan, però les institucions no ens ajuden al no complir els seus pactes”.

La crítica de Cortés anava dirigida a la Diputació, el ple de la qual cal recordar que va aprovar el 21 de març incorporar al seu pressupost 22 milions d’euros procedents del seu romanent de tresoreria per desencallar pagaments pendents del període comprès entre 2019 i 2023. Això s’ha degut, segons fonts de la corporació, a canvis de personal en alguns departaments, entre altres motius. A més, segons aquestes mateixes fonts, al juliol està previst abonar un 80% dels ajuts del 2023 i entre un 60 i un 70% de l’any actual.Després del CFJ Mollerussa, el club que ha rebut una quantitat més alta és el Club Natació Tàrrega, amb 9.034,54 euros. La resta són: Club d’Escacs Mollerussa (7.125 euros), CF Coll de Nargó (2.723,59), Club Esportiu CEP de Vallfogona (2.250), Balàfia Vòlei (7.500), CE Speed Republik (1.087,50), CE L’Estel de Balaguer (3.778,50), CEAspid (971,73), Fundació Privada Aspros (3.750), UE Tàrrega (4.425), Balàfia Vòlei (3.183,75), Consell Esportiu del Segrià (6.448,32), Consell Esportiu Pallars Jussà (7.485,19), Consell Esportiu Pla d’Urgell (5.243,58), l’esquiadora de muntanya Aina Garreta (1.689,37) i la tenista Astrid Rogés (1.022,92).