“Em sento orgullosa del que significa el Barça”

La futbolista del FC Barcelona Alèxia Putellas va assegurar ahir que se sent orgullosa del que “significa el Barça”, club amb el qual va firmar ahir la renovació per dos temporades més, fins al 30 de juny del 2026. En unes declaracions als mitjans del club, la capitana i dos vegades Pilota d’Or que va allargar la seua vinculació dos cursos més amb la possibilitat de fer-ho fins a un tercer, es va mostrar “molt feliç” de continuar al Barcelona. Així com, va explicar, ho està el seu entorn i espera que “tots els culers”.

“M’he emocionat”, va reconèixer la jugadora de 30 anys, recalcant el sentiment barcelonista i les ganes de “continuar amb el camí” que estan fent. “La meitat de la meua vida he estat aquí, m’he impregnat del Barça”, va subratllar Putellas. La centrecampista, que viu la dotzena temporada amb el Barcelona, ja pensa en el pòquer de títols i el seu trofeu número 30 a nivell personal, aquest dissabte a San Mamés a la final de la Champions davant del Lió. “L’equip està endolladíssim. Vull que la gent gaudeixi i donar molts títols i alegries a l’afició”, va concloure.

La reunió del club amb Xavi, la setmana vinent

El futur de Xavi Hernández es decidirà a començaments de la setmana vinent i no serà en una trobada cara a cara entre l’entrenador i el president Joan Laporta. A la reunió, que es produirà a la tornada del viatge a Sevilla de diumenge, bé sigui dilluns o màxim dimarts, a més de Laporta i Xavi també hi assistiran els membres que componen la direcció esportiva del club, segons Mundo Deportivo.

El Girona organitzarà una rua de celebració

El Girona organitzarà diumenge vinent una rua pels carrers de la ciutat i una festa a l’escultura de la Copa, situada a l’encreuament del passeig de Canalejas amb el carrer de Berenguer Carnicer, per celebrar la classificació per a la Champions League.