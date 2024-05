Homenatge als campions

Els esportistes i equips lleidatans que van destacar al llarg del 2023 van rebre ahir el reconeixement als seus èxits per part de la Generalitat. El Teatre L’Amistat de Mollerussa va ser l’escenari que va acollir l’homenatge a 168 esportistes i 30 equips de les comarques lleidatanes que, al llarg de l’any passat, van destacar en les seues respectives especialitats en competicions d’àmbit català, estatal i internacional.

La gala, que celebrava ahir l’edició número 18, va estar presidida per la secretària general de l’Esport, Anna Caula, i l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. Els van acompanyar a l’escenari la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés; el president de la Diputació, Joan Talarn; el president del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Albert Palau, i la representant territorial de l’Esport a Lleida, Lourdes Ravetllat, entre altres autoritats.Dels 168 guardons individuals que es van entregar ahir en aquest acte de reconeixement per haver guanyat alguna medalla, 105 van ser esportistes masculins, mentre que 63 van ser dones. Tots ells pertanyen a 61 clubs i entitats, 46 dels quals són de les comarques de Lleida, mentre que representen un total de 31 esports o federacions.D’aquests esportistes guardonats, 121 van ser medalla d’or en campionats de Catalunya, 159 van aconseguir podis en campionats d’Espanya, dels quals 77 van ser medalles d’or, mentre que 8 van assolir medalles en campionats d’Europa. Uns altres set van pujar a podis en campionats del món. Entre els equips premiats hi havia el CTT Borges, que va guanyar la Copa del Rei, i el Vila-sana femení, subcampió d’Europa.Tots els esportistes i equips van rebre una reproducció de la litografia Vida i Esport, obra de l’artista lleidatana Maite Farreres.