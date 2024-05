L'Alpicat fitxa Uri Llenas, de l'Igualada, per dos anys

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Hoquei Club Alpicat, que la temporada que ve jugarà per primera vegada en la seua història a l’OK Lliga, ha tancat el fitxatge del que ha de ser un dels referents ofensius, el barceloní Oriol Uri Llenas, que arriba de l’Igualada, on ha estat jugant les dos últimes temporades cedit pel Barça. El jove de Vilassar de Mar, de 22 anys, va firmar la setmana passada un contracte per dos temporades, si bé la segona condicionada, entre altres aspectes, que l’equip aconsegueixi la permanència a la màxima categoria.

Uri Llenas s’ha format a les categories inferiors del FC Barcelona, amb el primer equip del qual va debutar a la Lliga Catalana del 2021, precisament davant l’Igualada, un partit en el qual va marcar un dels gols. Aquella temporada 2021-2022 va estar alternant el filial amb el primer equip, amb què va arribar a disputar un total de vuit encontres a l’OK Lliga, anotant un gol, mentre que amb el B va firmar 17 gols en 20 partits.Després va ser cedit a l’Igualada, on ha fet un salt de qualitat important, si bé aquesta última temporada ha perdut una mica de protagonisme a l’equip. La campanya 2022-2023 va anotar 15 gols en 34 enfrontaments i en l’actual, en la qual encara està jugant el play-off davant el Noia, en porta marcats 17 en 37 partits. Llenas també ha tingut un paper destacat amb les seleccions de formació d’Espanya, on ha aconseguit un total de tres títols, el més rellevant el que va obtenir amb la selecció sub-19 en els World Roller Games disputats a Barcelona el 2019, formant part d’una selecció en la qual hi havia també els lleidatans Sergi Duch, Jordi Pons (ara al Caldes) i Aleix Marimon, que ha estat el seu company aquests dos últims anys a l’Igualada. També ha estat dos vegades campió d’Europa, sub-17 el 2018 i sub-23 el 2023, en tots dos casos amb Marimon formant part del combinació estatal.Aquest és el tercer fitxatge de l’Alpicat, després de Jan Munné, que arribarà cedit pel Barça, i del porter Xavier Bosch, que torna després del seu pas per l’Igualada i amb qui es negocia un contracte de dos temporades. Han renovat els germans Joan Ramon i Miquel Serret, Mats Zilken, Iago Vázquez, Pol Besolí, David Ballestero i el porter Ricard Casals.