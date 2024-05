Aleix Espargaró anuncia que es retira com a pilot al final de la temporada

Aleix Espargaró (Aprilia) va anunciar ahir des del Circuit de Barcelona-Catalunya, on aquest cap de setmana es disputa el GP Catalunya, que es retirarà al final del Mundial 2024 després de 20 temporades com a professional i amb més de 250 carreres en la categoria reina. “Al final d’aquesta temporada em retiraré com a pilot de MotoGP, ha estat una gran carrera. Ho anuncio en un circuit molt especial per a mi, on vaig començar a córrer de petit i on l’any passat vaig culminar un somni”, va anunciar davant dels mitjans el pilot de Granollers –localitat molt propera a Montmeló, on l’any passat va aconseguir la victòria en el GP de Catalunya.

Espargaró es va emocionar al donar les gràcies a la seua família i a la seua dona i fills, tots presents a la sala juntament amb una enorme representació de la graella actual de MotoGP.D’altra banda, Marc Márquez va declarar sobre el seu futur que “tinc clar quina és la meua primera idea de cara a l’any que ve i sé el que necessito per ser ràpid. Si mostro bon nivell, tindré bones opcions per al futur”.