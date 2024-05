El FC Barcelona confirma la sortida de Xavi Hernández a final de temporada

Xavi Hernández deixarà de ser entrenador del FC Barcelona al terme d’aquesta temporada 2023-2024, per la qual cosa dirigirà davant del Sevilla diumenge el seu últim partit a la banqueta blaugrana, segons ha confirmat aquest divendres el club català.

"El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicat aquest migdia a Xavi Hernández que no continuarà com a entrenador del primer equip en la temporada 2024-25", va assenyalar en un comunicat el conjunt blaugrana.

El passat 25 d’abril, el president i l’entrenador de Terrassa havien anunciat la seua continuïtat per a la següent temporada, un canvi de rumb que va arribar després que l’exjugador anunciés el mes de gener després de perdre davant del Villarreal (3-5) que deixaria el càrrec a final d’aquesta campanya.

La decisió se li va comunicar a Xavi després d’una reunió d’urgència liderada pel president, Joan Laporta, amb la presència del director esportiu, Deco, el vicepresident esportiu. A més de l’encara tècnic, van estar en la trobada trobada, que va tenir lloc en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, els assistents de Xavi Òscar Hernández i Sergio Alegre.

En el comunicat, el FC Barcelona va voler, com sol ser habitual en aquests casos, agrair a Xavi la seua "tasca com a entrenador" que se suma a una "carrera inigualable com a jugador i capità de l’equip", i li va desitjar tota la sort del món.

Malgrat que el Barça Femení intentarà guanyar aquest dissabte a Bilbao la seua tercera Lliga de Campions Femenina, i que tot apuntava que el futur de la banqueta del primer equip masculí es decidiria la següent setmana, després de l’últim duel de LaLiga, tot es va accelerar aquest divendres per sacsejar l’actualitat del club blaugrana.

El que venia sent un secret a veus ja és oficial; Xavi Hernández és destituït i no continuarà l’any que ve com a entrenador. Un nou canvi de direcció de Laporta i Deco un mes després de, el 24 d’abril, anunciar que Xavi continuaria com a tècnic malgrat que aquest, el de Terrassa, anava a renunciar a final de campanya.

Xavi va assegurar el gener d’aquest any, després de perdre contra el Villarreal (3-5) en LaLiga, que se n’aniria. Que renunciaria a l’any de contracte firmat fins el final de la temporada 2024-25. Una sortida en diferit que tenia per objectiu alliberar als jugadors i propiciar un canvi de rumb a l’equip.

Però, malgrat quedar eliminats a la Lliga de Campions davant del PSG, a quarts i en una eliminatòria que sí que van disputar i van competir, i segellar únicament el subcampionat en la competició domèstica, Laporta va optar per acceptar la continuïtat d’un Xavi que es va veure de nou amb forces per dirigir la nau i millorar resultats.

Just un mes després, es torna a canviar la decisió i caldrà veure ara si Xavi se n’anirà sense cobrar res --com era la seua idea quan va renunciar ell al càrrec-- o sí que hi haurà indemnització, ja que el contracte era vigent fins el 30 de juny de 2025. Una decisió final presa no partint dels resultats, ja que el final de temporada ha portat victòries i aquest subcampionat de LaLiga que era l’"objectiu de mínims" a complir, sinó partint de les percepcions.

Xavi Hernández dirigirà aquest diumenge a Sevilla, en l’última jornada de LaLiga EA Sports, el seu últim partit com a tècnic del primer equip blaugrana. Quant al seu substitut, amb tots els mitjans apuntant a l’alemany Hans-Dieter 'Hansi' Flick, el club únicament va assenyalar que en "els propers dies" informarà de la nova estructura del primer equip.