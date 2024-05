El Mollerussa ja és de Copa

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Bàsquet Mollerussa ha recuperat la categoria que va perdre l’any passat i tornarà a militar a la Copa Catalunya, sempre que no aconsegueixi als despatxos una Lliga superior. Aquest és l’objectiu que persegueix el club del Pla d’Urgell, que ja l’estiu passat no va poder aconseguir una plaça a la LEB Plata ni a la Lliga EBA malgrat que va arribar a presentar tota la documentació i els avals bancaris.

Aquest any el Mollerussa tornarà a la càrrega, encara que l’objectiu és, com a màxim, la Lliga EBA. “No hem perdut la il·lusió de poder jugar en una categoria superior, per això lluitarem una altra vegada per tenir una plaça a EBA, ja sigui cobrint alguna vacant que hi pugui haver o comprant una plaça. El que sí que tenim clar és que no licitarem per la LEB Plata com l’any passat, ja que la intenció és aconseguir-la a la pista amb un ascens i amb una estructura de club ja assentada a una categoria semiprofessional”, va assenyalar ahir el president del club, Pere Codina, que també es planteja accedir a la Supercopa, la categoria intermèdia entre l’EBA i la Copa Catalunya.L’equip del Pla d’Urgell, que ha conclòs la fase regular com a líder del seu grup de la Primera Catalana, disputarà aquest cap de setmana la Final Four per decidir el campió de Catalunya, i ho farà sent l’amfitrió d’aquesta fase final. Els lleidatans es mesuraran demà dissabte (19.00) al pavelló municipal al Bàsquet Ribes a la recerca d’un lloc a la final de diumenge (19.00). L’altra semifinal la disputaran el CB Granollers i el Badalona.