Un número u lleidatà

El tenista lleidatà Miquel Puigdevall s’ha situat com el número u del rànquing internacional en dobles, en la categoria de +60, després d’haver-se proclamat recentment subcampió del món en la competició que es va celebrar a Ciutat de Mèxic. Puigdevall (Lleida, 31-8-1963) és un habitual de les convocatòries de les seleccions espanyola de veterans i, com a capità de l’equip +60, va guanyar la medalla de bronze en aquesta mateixa competició.

En el rànquing individual de la ITF ocupa la vuitena posició “No m’ho esperava”, explica. “És la primera vegada que arribo al número u. Havia arribat a ser el número 4 en dobles i el 5 individual i ha estat una agradable sorpresa veure’m com el número u.”Els seus últims bons resultats l’han catapultat en la classificació mundial. Actual campió d’Espanya, títol que defensarà la setmana que ve a Llafranc, en els últims mesos va guanyar un ITF 1.000 a Mèxic, en individual i dobles; va ser finalista en un ITF 700 a la Xina i va guanyar, també en dobles, a Hong Kong, en un altre ITF 700. “Amb aquests resultats sabia que hauria pujat posicions, però no esperava liderar el de dobles”, explica. Amb Espanya ha estat dos vegades campió del món, cinc vegades subcampió i dos vegades medalla de bronze.Puigdevall admet que per aconseguir aquests resultats “t’hi has de dedicar. M’entreno una hora i mitja diàriament” i també utilitza roba d’electroestimulació. De fet, és el representant a Europa de la marca Bodyteceurope.com i, a Espanya, de Relonge.club. Encara que afirma que no viu del tenis, sí que és un jugador cotitzat. Disputa tornejos amb el seu club, el CT Tarragona, i, des de fa 19 anys, juga amb un club d’Hamburg el Campionat Alemany de Veterans. “A més, acabo de fitxar pel CT Porto, per jugar el campionat portuguès que es disputa a Lisboa del 20 al 23 de juny. Aconseguir bons resultats fa que els clubs es fixin en tu i volen que jugui amb ells i també em conviden a tornejos”, afegeix.