El primer match ball del Força Lleida a la fase d'ascens, aquest divendres a 'Lleida en Joc'

L'ICG Força Lleida té el primer match ball d'aquests play-offs després de fer la feina als dos partits de casa aquest cap de setmana passat. Demà buscarà segellar la Final Four al feu alacantí, un Pavelló Pedro Ferrándiz que pels lleidatans no ha tingut gaires complicacions aquesta temporada. L’equip de la terra ferma arriba aquest partit amb una ratxa d’onze partits sense perdre, comptant final de temporada regular i play-off. No cal dir que és la millor de la lliga. Parlant de la temporada regular, també parlem de ratxa històrica, en els últims 26 partits de lliga va guanyar-ne 23, una ratxa on sol va perdre contra Gipúzkoa fora de casa; a Coruña al Barris, un equip que ha acabat líder, recordem; i contra Reial Valladolid fora de casa, en un dels partits que més mal van fer.

Al partit de l'anada contra l'Alicante, on el Força Lleida encara no havia agafat la velocitat de creuer, van guanyar per cinc punts, però va ser el primer partit de la temporada que es guanyava fora de casa. Després del partit el rècord era de 5 guanyats i 5 perduts.

La tornada va ser molt diferent, i és que el Força Lleida ja volava cap a la zona alta de la classificació, fa poc més d'un mes els lleidatans guanyaven per 91 a 77 un partit que va semblar de transició, un més a la increïble ratxa que portaven al moment.

Els de Gerard Encuentra han dominat absolutament a l'HLA Alicante aquesta temporada, a lliga regular van guanyar els dos partits, i al play-off igual. El primer partit va ser més igualat, on l'equip d'Antonio Pérez va mostrar-se molt sòlid en defensa, i que aconseguia en quasi cada possessió encistellar, això sí amb molt treball. El tercer quart va ser el moment d'explosió dels lleidatans, on Cameron Krutwig es va posar la capa de superheroi i va portar boig a un Edu Gatell que encara deu somiar amb els turmells de l'americà.

El segon partit ja va demostrar que el Força Lleida va a totes, des del primer moment demostrant un joc increïble col·lectiu. Un partit que, per desgràcia els últims anys, no ha estat lliure de polèmiques arbitrals, i és que van carregar de faltes als dos pivots lleidatans, que al principi del tercer quart ja tenien quatre faltes cada un i va haver de jugar Javi Vega com a home a la pintura durant gran part del que quedava de partit. Tot i això, els d'Encuentra van protagonitzar una actuació dominant en totes les àrees de joc, amb quatre jugadors per sobre dels deu punts i cinc per sobre dels deu de valoració.

La transmissió del partit es podrà seguir, com tota la temporada, a treves del directe de Lleida en Joc (20:15), i com a novetat de l'Aplec, comptarà amb un corresponsal a la pantalla que la Fecoll i Força Lleida instal·laran a la plaça de la Glorieta dels Camps Elisis per poder seguir el partit.