L’ICG Força Lleida, a segellar la Final Four

L’ICG Força Lleida visita avui (20.45) el Centro de Tecnificación d’Alacant amb l’objectiu de liquidar per la via ràpida la classificació per a la Final Four d’ascens a l’ACB, per a la qual el club va presentar aquest dimecres la candidatura a organitzar-la. L’equip acudeix a la cita amb la tranquil·litat que dona dominar la sèrie per 2-0, amb un marge d’error ampli, al contrari que el seu rival, que sap que no pot fallar més.

“Ells han de guanyar, perquè si no se’n van fora, però nosaltres plantejarem el partit com si la sèrie estigués empatada, no volem pensar si ells tenen més pressió o no. Anem pensant només en demà –avui– i com si fos una final”, va apuntar ahir Gerard Encuentra, que va ser caut i va recordar el play-off de quarts que van jugar fa dos temporades contra el Càceres. “Anàvem 2-0 i semblava que ja estava tot fet, que ja trauríem una victòria més, però no és tan fàcil. Des d’aquesta experiència hem volgut transmetre el que vam viure llavors perquè no ens succeeixi ara.”

El tècnic lleidatà s’espera un tercer matx molt físic, res a veure amb els dos primers. “La meua sensació és que no serà tan tàctic, que sí que ho pensava en els primers dos partits. M’espero un duel de molt contacte, en el qual ens agafaran, ens empenyeran, ens pressionaran, jugaran al límit, aquesta és la meua sensació. Els dos primers sí que es van centrar més en temes tàctics, però aquest crec que serà més físic, de duresa, i hem d’estar preparats”, va indicar el tècnic. Per a això, l’staff ha programat aquesta setmana algun entrenament reproduint un ambient hostil a través de la megafonia. “Hem fet els nostres ajustaments de cara al partit i un dia vam entrenar amb molt soroll per la megafonia, perquè els jugadors s’acostumessin a l’ambient que ens podem trobar divendres, que ni podíem sentir-nos els uns als altres”, va explicar el tècnic lleidatà, que va afegir: “Sabem que ens espera un rival amb ganes, que ha fet una crida a la seua gent per omplir el pavelló, un pavelló que normalment pressiona molt i que on sabem que no es donen mai per vençuts”.

Encuentra és conscient que controlar les emocions serà una cosa important. “Està clar que haurem de controlar sobretot els nivells de frustració. Hem de ser capaços de no perdre la pilota quan ells ens collin, perquè sabem que és un equip que corre molt bé al contraatac. Està clar que hi haurà moments que potser una falta que a nosaltres ens sembla evident no la xiulen i hem d’estar preparats per seguir en el partit i no desconcentrar-nos. Crec que en això l’equip és bo i també hem de jugar amb les seues emocions, perquè ells s’ho juguen tot, han de guanyar tant sí com no”, va afirmar.El club ha contractat un autocar per als seguidors, mentre que a l’Aplec del Caragol s’instal·larà una pantalla gegant a la glorieta dels Camps Elisis per seguir el partit.