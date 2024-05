Campiones de nou!

El Barça es va proclamar ahir campió d’Europa per tercera vegada en la història després de guanyar el Lió a San Mamés per 2-0, gràcies als gols de les Pilota d’Or Aitana Bonmatí i Alèxia Putellas, que van posar fi al malefici blaugrana davant de l’equip gal –al qual mai havia vençut–. Així, el Barça suma la segona Champions seguida i un històric pòquer aquesta temporada, guanyant per primera vegada tots els títols (Lliga, Copa, Supercopa i Champions).

En la cinquena final en les darreres sis edicions, en la tercera final contra el Lió, per fi el Barça va poder acabar amb la seua bèstia negra i celebrar, en un San Mamés tenyit de blaugrana –amb prop de 40.000 culers–, un més que possible canvi d’era en el futbol europeu. Per a res es va assemblar aquesta final a les del 2019 i 2022, quan el Lió va guanyar per 4-1 i 3-1 al Barça. Aquest cop, les blaugranes van tenir el domini i més ocasions per acabar amb l’equip més premiat d’Europa (vuit títols) i que no perdia una final europea des del 2011, amb un gran joc d’equip culminat per les seues dos màximes figures. Aitana va obrir el marcador al 63, i Alèxia va entrar en l’afegit i al cap de pocs instants va sentenciar.El Barça va aconseguir deixar la porteria a zero en els primers minuts, a diferència de les dos finals anteriors contra el Lió, en una primera part renyida però amb domini blaugrana. Tanmateix, el Lió hauria pogut avançar-se en un córner que, després d’una sortida de Cata Coll, va acabar amb la pilota al travesser després de rebotar en Bronze. Però va ser el Barça qui va tenir més ocasions. Primer, amb un xut de Paralluelo al 6 que va parar Endler i, ja a prop d’anar-se’n al vestidor, amb una internada de Graham Hansen per la dreta. La noruega va giravoltar i va disparar amb l’esquerra creuat. Poc després, Mariona va rematar, amb Endler batuda, però Gilles va desviar amb el pit.Malgrat que el Lió va tenir a les botes de la capitana Wendie Renard la primera ocasió de la segona part, amb un tret per sobre del travesser, va ser el Barça qui va tornar a tenir la pilota però sense ocasions clares fins que en el minut 63, Aitana va aprofitar una passada mesurada de Mariona, es va endinsar en l’àrea pel sector esquerre i va rematar a porta per avançar les blaugranes després que el xut fos lleugerament desviat per Gilles (1-0). El conjunt blaugrana va malgastar un contraatac mal definit entre Paralluelo i Hansen i el Lió va contrarestar amb la seua ocasió més clara, un tret de Diani que va marxar fregant el travesser. L’equip francès es va bolcar a l’atac a uns minuts finals embogits en els quals tant Cata Coll, per una torçada de turmell, i Ona Batlle, per un cop a la cara, van ser ateses en la mateixa jugada.El Barça semblava encaminat a resistir fins al final, però el destí li tenia guardada una bona notícia, ja que en l’afegit les acabades d’entrar Claudia Pina i Alèxia Putellas van fabricar el segon gol, amb una passada enrere de Pina perquè Alèxia l’enviés al fons de la xarxa i provoqués l’èxtasi a Bilbao (2-0), seu de la tercera Champions blaugrana.

El tècnic del Barça, Jonatan Giráldez, va considerar que “hem vist una gran final i hem merescut guanyar perquè hem estat millors” i es va mostrar “satisfet perquè hem fet una temporada perfecta”. “La nota és un 10 perquè hem guanyat els quatre títols sent sempre millors que nostres rivals”, va destacar el gallec després d’aconseguir l’últim títol com a tècnic blaugrana abans d’anar-se’n a entrenar als Estats Units. “Em quedo amb la consciència tranquil·la, he donat el meu 100%. I el que hem fet segurament quedarà per a la història”, va apuntar, feliç, també per superar el Lió, “l’únic equip que no havia guanyat”. En declaracions a TV3, també va recordar, un tant molest, que “hi va haver moltes crítiques des que vaig comunicar que me n’aniria, comentaris com que el rendiment de l’equip baixaria o que treballava per a dos clubs”.

Per la seua part, Aitana Bonmatí va destacar que “és increïble el que estem vivint”. “Soc una privilegiada per viure això amb el club de la meua vida. Veure aquest desplaçament també històric és el que més orgullosa em fa sentir. No el canvio per res. Gràcies, culers, us estimo”, va afegir l’actual Pilota d’Or.A més, l’entrenadora de l’Olympique de Lió, Sonia Bompastor, va admetre que el Barça va jugar “un partit fabulós” i “ha merescut guanyar”.

Afició lleidatana a Bilbao i pantalla a l’Aplec del Caragol

Entre els gairebé 40.000 aficionats blaugrana desplaçats a Bilbao, també hi va haver representació lleidatana, ja que membres de les penyes Som Un Sentiment i la Penya Barcelonista de Soses van acudir a San Mamés per veure el partit. A més, a la Penya Caraculers de l’Aplec del Caragol, impulsada per Som un Sentiment, es va instal·lar una pantalla per poder seguir la final. D’altra banda, la pantalla gegant que es va instal·lar a la plaça Catalunya de Barcelona va reunir unes 1.000 persones.