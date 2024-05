El Força Lleida es torna a entrenar demà amb la ment en la Final Four

Després d’aconseguir de forma brillant i per la via ràpida la classificació per a la Final Four, en la qual lluitarà per l’ascens a la Lliga ACB, la plantilla de l’ICG Força Lleida tornarà als entrenaments demà, per començar a preparar el duel de semifinals amb el San Pablo de Burgos. Les altres dos places per a la final encara no s’han adjudicat. Estudiantes i Tizona Burgos, que dominen la seua sèrie per 2-1, visiten avui les pistes dels respectius rivals, Betis (18.00) i Gipuzkoa (17.00). Un nou triomf de madrilenys i burgalesos els classificaria, mentre que si andalusos i bascos igualen la sèrie, hi haurà un cinquè partit.

La plantilla de l’ICG Força Lleida, després de guanyar divendres per 58-73, fet que liquidava la sèrie amb un contundent 3-0, va fer nit a Alacant i ahir va tornar amb autocar a Lleida. El tècnic, Gerard Encuentra, valorava positivament el fet de conèixer ja el rival, però dos setmanes abans de la Final Four li semblen massa temps. “Es pot perdre una mica de ritme de competició i el jugador el que vol és jugar. Es poden fer llargues dos setmanes sense competir”, explicava.Del San Pablo va comentar que “és un equipàs, amb jugadors amb molt talent, però arribem en un bon moment i l’equip en té moltes ganes”. Sobre el favoritisme va admetre que “un play-off a cinc partits seria una altra cosa, però a un sol partit pot passar de tot”.