La Cursa Nocturna del Castell del Remei cita 900 atletes

La Caminada i Cursa Nocturna Castell del Remei va reunir, dissabte a la nit, uns 900 participants. Constava de dos carreres de 15 i 10,2 km, a més de sengles caminades, no competitives, de la mateixa distància. Una vegada més, la ja clàssica cita del calendari atlètic lleidatà i que organitza la Fundació Castell del Remei va tenir el seu vessant solidari, amb la recaptació de fons per a la Fundació Catalana de Lupus.

En els 10 km, la victòria en la categoria femenina va ser per a Toni Hermoso, de Maratonians del Segre, amb un temps de 1:14:59. Segona va ser la independent Núdia Codina, amb 1:16:39 i tercera va ser Anna Pijuan, independent, amb 1:26:47.La prova masculina la va guanyar José Do Prado, de l’AA Xafatolls, amb 56:09, completant el podi Albert Carbonell (Xafatolls), amb 59:09 i l’independent Genís Vidal, amb 1:00:24.

Isidre Esteve, durant el sorteig d’una samarreta del Barça firmada

Pel que fa a la carrera de 5 quilòmetres, la victòria en dones va ser per a Anna Serra, de l’AA Xafatolls, que va fer un crono de 43:44, mentre que Laura Quintana, del Club Triatló Cornellà, va ser segona amb 44:15 i la independent Sònia Sans, tercera amb 45:15. En la categoria masculina es va imposar Jordi Aznar, independent, amb un temps de 39:36. Segon va ser Albert Dolcet, del Maiparem, amb 40:13 i va completar el podi el també independent Ganís Reñé, amb 40:43.

El pilot de ral·lis Isidre Esteve, membre del Consell Assessor de la Fundació Castell de Remei, va apadrinar la prova i va participar en l’entrega de sortejos, entre els quals hi havia samarretes del Barcelona i del Manchester City, firmades per la plantilla, també samarretes firmades per Lamine Yamal i Pau Cubarsí, a més de dos samarretes firmades per Aitana Bonmatí. Hi va assistir també Josep Ordi, president de la Fundació Catalana de Lupus, Mireia González Antó, patrona de la Fundació i Lourdes Ravetllat, representant territorial d’Esports.