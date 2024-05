Leclerc es corona a casa, amb Carlos Sainz tercer

El pilot monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va triomfar ahir a casa seua al guanyar l’accidentada carrera del Gran Premi de Mònaco, davant d’Oscar Piastri (McLaren) i del madrileny Carlos Sainz (Ferrari), mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar onzè, en una carrera que va ser una processó des de la segona sortida, ja que els deu primers van acabar en la mateixa posició de graella.

Després del seu pitjor cap de setmana de l’any, Verstappen, sisè ahir a la cursa, lidera el Mundial amb 169 punts, 31 més que Leclerc i amb 56 sobre Norris, que va ser quart. Després de dominar tot el cap de setmana, Leclerc va ser a la fi profeta a la seua terra i va aconseguir l’anhelada primera victòria a casa, on no havia aconseguit ni tan sols un podi. Tot, després d’una típica carrera a Mònaco en la qual la majoria dels monoplaces van aguantar amb les rodes que van posar després del greu accident de Sergio Pérez (Red Bull) i els Haas de la primera volta, que va fer onejar la bandera roja a la pista. Els tres pilots es van quedar fora de carrera, igual que Esteban Ocon (Alpine). Més sort va tenir Sainz, que va patir una punxada en plena lluita per la segona posició amb Piastri i va poder canviar el pneumàtic amb la bandera roja i, a més, mantenir la tercera plaça de sortida. A la resortida, tots els pilots capdavanters van mantenir la posició i els 4 primers –liderats per Leclerc– van rodar durant més de 70 voltes amb les mateixes rodes i amb un ritme baix, sense canvis a la taula.

Mari Boya completa un bon cap de setmana sent setè en F3

L’aranès Mari Boya (Campos Racing) va sumar ahir sis punts a la carrera del GP de Mònaco de Fórmula 3, després de mantenir el setè lloc en el qual partia a la graella. Així, el pilot de Campos va completar un bon cap de setmana al Principat, després de quedar sisè a la prova esprint de dissabte i sumar cinc punts més per al seu caseller. Ara mateix, ocupa l’onzena plaça a la general, ja molt lluny del líder Gabriele Mini (Prema Racing), que ahir també va aconseguir el triomf en carrera i va sumar dos punts addicionals per haver-se endut la pole.La carrera va estar marcada per l’aparició del cotxe de seguretat en tres ocasions. Boya va saber evitar-los bé i, encara que es va mantenir a la mateixa plaça de sortida, va haver de lluitar la posició en el tram final, en especial amb Loake (Rodin), que va acabar novè.